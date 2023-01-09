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Ростовчане назвали аномалией сильные морозы в городе с 9 января

Сегодня, 06:25
Фото: 61.mchs.gov.ru
Ростовчане назвали аномалией сильные морозы в городе с 9 января
В Ростове-на-Дону начались сильные заморозки, что местные жители назвали необычным, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник, 9 января, температура опустилась до минус 15 градусов. Днем будет минус пять градусов и облачно.

Заморозки сохранятся до четверга и усилится ветер до восьми метров в секунду. Местные жители в соцсетях написали, что лучше бы морозы были в новогоднюю ночь.

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«В детстве каждая зима была морозной и снежной. Теперь это стало аномалией», — заявили ростовчане.

«Так хорошо было, не надо нам снега и мороза», — сообщили горожане.

«Мы уже заждались зимы и снега», — прокомментировали прогнозы другие пользователи. 

Ранее ростовских коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды.

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