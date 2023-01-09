В понедельник, 9 января, температура опустилась до минус 15 градусов. Днем будет минус пять градусов и облачно.
Заморозки сохранятся до четверга и усилится ветер до восьми метров в секунду. Местные жители в соцсетях написали, что лучше бы морозы были в новогоднюю ночь.
«В детстве каждая зима была морозной и снежной. Теперь это стало аномалией», — заявили ростовчане.
«Так хорошо было, не надо нам снега и мороза», — сообщили горожане.
«Мы уже заждались зимы и снега», — прокомментировали прогнозы другие пользователи.
Ранее ростовских коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды.