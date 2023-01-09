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Ростовские ветераны труда раскритиковали право на бесплатный проезд по заявлению

Сегодня, 09:39
Фото: 1MI
В областном законе № 175 необходимо восстановить пункты № 3 и 4, предусматривающие бесплатный проезд ветеранам в общественном транспорте Ростовской области. Только в этом случае, задача будет решена в полном объеме, сообщила RostovGazeta ветеран труда Нина Алентьева.

Стало известно, что с 9 января донские ветераны, которые намерены получить право на бесплатный проезд, могут написать заявление. Подать его следует в МФЦ, имея при себе паспорт и документ, подтверждающий право на бесплатный проезд.

По словам активистки Нины Алентьевой, многие ветераны труда обрадовались такой инициативе. С нетерпением ожидали окончания новогодних каникул для подачи заявления.

Донские льготники смогут написать заявление на бесплатный проезд с 9 января
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«Но по факту проблема не решена. Радуются лишь те, кто не понимает, что это временная мера. Льготу же так и не восстановили. Лишь в пункт № 9 внесли сведения о возможности написать заявление на бесплатный проезд», - отмечает Нина Алентьева.

Собеседница разъясняет, что в рамках введенных изменений в пункт № 9, регион сегодня выделил деньги на бесплатный проезд ветеранов.

Ростовские ветераны труда раскритиковали право на бесплатный проезд по заявлению
Фото: rostov-gorod.ru

«Но регион не может единолично решать такой вопрос. Получается, сегодня нам льготу дали, а завтра? Ее же могут отменить в любой момент, - делится мнением Алентьева. - А что будет с теми, кто придет после нас? Они же льготу на бесплатный проезд не получат, поскольку отменен федеральный закон от 1995 года, который предусматривал право ветеранам на бесплатный проезд».

Ранее RostovGazeta сообщала, что ветеран труда в Ростове через суд потребовала вернуть льготы на проезд вместо выплат. 

Ветеран труда в Ростове через суд потребовал вернуть льготы на проезд вместо выплат
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