«Но регион не может единолично решать такой вопрос. Получается, сегодня нам льготу дали, а завтра? Ее же могут отменить в любой момент, - делится мнением Алентьева. - А что будет с теми, кто придет после нас? Они же льготу на бесплатный проезд не получат, поскольку отменен федеральный закон от 1995 года, который предусматривал право ветеранам на бесплатный проезд».