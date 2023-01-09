Ростовские фермеры рассказали «Дон-ТР» о выращивании осетровых в регионе. Директор фермы из Каменского района Олег Хабаров посетовал, что зарубежный корм для этого вида рыб подорожал почти в два раза. Российский аналог не пришелся по вкусу рыбам, они отдают предпочтение только импортному.