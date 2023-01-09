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Ростовским фермерам некому продавать осетровых рыб

Сегодня, 11:07
Фото: donland.ru
Ростовским фермерам некому продавать осетровых рыб

Фермеры в Ростовской области пожаловались на большие проблемы с кормом для осетровых

Сбыт осетровых стал проблемой для фермеров в Ростовской области, сообщают СМИ.

Ростовские фермеры рассказали «Дон-ТР» о выращивании осетровых в регионе. Директор фермы из Каменского района Олег Хабаров посетовал, что зарубежный корм для этого вида рыб подорожал почти в два раза. Российский аналог не пришелся по вкусу рыбам, они отдают предпочтение только импортному.

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Столкнулись фермеры и с другой немаловажной проблемой — снижение покупательского спроса. Осетровых буквально некому продавать. Сотрудничать с фермерами соглашаются только местные кафе, а крупные торговые сети выставлять на продажу фермерскую рыбу пока не планируют.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Фермерство
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