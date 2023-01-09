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Шестилетний ребенок в Америке расстрелял учителя из оружия

Сегодня, 08:34
Фото: Kissta DiGregorio/dvidshub.net/wikimedia.org/CC0
Шестилетний ребенок в Америке расстрелял учителя из оружия
В США маленький мальчик выстрелил из оружия в педагога, сообщают «Новые известия».

Происшествие случилось в штате Виргиния, когда между шестилетним мальчиком и учителем возник конфликт. Издание пишет, что ребенок взял оружие и выстрелил в женщину.

«В больницу с тяжелым ранением доставили 30-летнюю учительницу. Она находится в критическом состоянии», — сказано в сообщении.

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Откуда у ребенка появилось оружие, не раскрывается. После инцидента администратор государственных школ Ньюпорт-Ньюса Джордж Паркер заявил о необходимости ограничить доступ детей к оружию. 

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