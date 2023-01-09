Происшествие случилось в штате Виргиния, когда между шестилетним мальчиком и учителем возник конфликт. Издание пишет, что ребенок взял оружие и выстрелил в женщину.
«В больницу с тяжелым ранением доставили 30-летнюю учительницу. Она находится в критическом состоянии», — сказано в сообщении.
Откуда у ребенка появилось оружие, не раскрывается. После инцидента администратор государственных школ Ньюпорт-Ньюса Джордж Паркер заявил о необходимости ограничить доступ детей к оружию.
Ранее расстрелянного в Новошахтинске полицейского выписали из больницы днем 30 декабря. Расширенный материал читайте по ссылке.