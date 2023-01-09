Напомним, в канун Нового года в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что личные данные клиентов «Спортмастера» попали в общий доступ, что привлекло внимание Роскомнадзора.
В понедельник, 9 января, портал «РБК» сообщил, что представители сети спортивных магазинов «Спортмастер» дали комментарий, в котором признали факт утечки персональных данных клиентов. Речь идет о данных архива, содержащих имена, даты рождения, номера телефонов и электронные адреса потребителей. Хотя «слитые» данные не содержали в себе платежной информации, логинов и паролей в компании началось расследование.
По предварительной информации, в утечке подозревают одного из подрядчиков.
Между тем, в компании уточнили, что состав данных мог уже утратить актуальность, поскольку их обрабатывали еще в 2019 году.
Ранее стало известно, что сотрудница сотовой компании, «сливавшая» данные абонентов, получила штраф 30 тысяч рублей.