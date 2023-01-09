В понедельник, 9 января, портал «РБК» сообщил, что представители сети спортивных магазинов «Спортмастер» дали комментарий, в котором признали факт утечки персональных данных клиентов. Речь идет о данных архива, содержащих имена, даты рождения, номера телефонов и электронные адреса потребителей. Хотя «слитые» данные не содержали в себе платежной информации, логинов и паролей в компании началось расследование.