rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

«Спортмастер» признал утечку персональных данных клиентов из Ростовской области

Сегодня, 16:05
Фото: pxhere.com
«Спортмастер» подтвердил, что в компании произошла утечка персональных данных покупателей, в том числе из Ростовской области.

Напомним, в канун Нового года в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что личные данные клиентов «Спортмастера» попали в общий доступ, что привлекло внимание Роскомнадзора. 

В понедельник, 9 января, портал «РБК» сообщил, что представители сети спортивных магазинов «Спортмастер» дали комментарий, в котором признали факт утечки персональных данных клиентов. Речь идет о данных архива, содержащих имена, даты рождения, номера телефонов и электронные адреса потребителей. Хотя «слитые» данные не содержали в себе платежной информации, логинов и паролей в компании началось расследование. 

В российских клиниках начали сливать данные пациентов
Узнать подробнее

По предварительной информации, в утечке подозревают одного из подрядчиков.   

Между тем, в компании уточнили, что состав данных мог уже утратить актуальность, поскольку их обрабатывали еще в 2019 году. 

Ранее стало известно, что сотрудница сотовой компании, «сливавшая» данные абонентов, получила штраф 30 тысяч рублей. 

Читайте также:
Полиция в Волгодонске сливала ритуальным фирмам данные об умерших людяхСливавшая данные абонентов сотрудница сотового оператора в Ростове пойдет под судСотрудник сотового оператора «сливал» данные абонентов за деньги в Ростове
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие#Кража данных
Подпишитесь
На Дону жители готовятся к морозам, а семьи мобилизованных встречают своих близких
Сегодня, 15:24
Бегущего по трассе олененка увидели под Ростовом
26 ноября 2017, 08:32
Жители в Ростовской области 9 января заявили о найденных в поле обломках ракеты
Сегодня, 14:36
Жители Ростова массово не смогли закрыть больничные 9 января
Сегодня, 13:39
Проводница в Ростовской области заявила, что военные подбросили ей патроны
Сегодня, 12:12
В Ростовской области рассекретят почти 17,7 тысячи дел XX века в 2023 году
Сегодня, 12:11