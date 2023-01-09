Первая рабочая неделя года в Ростовской области ознаменуется погодными контрастами. В понедельник, 9 января, в регионе будет морозно. Воздух похолодает днем до -12 градусов, а ночью — до -15. Однако небо будет ясным, осадков не ожидается.
Со среды, 11 января, погода изменится. Дневные температуры воздуха опустятся до -5 градусов, а ночные — до -13. Небо постепенно заволокут тучи, однако ни снега, ни дождей в этот день не прогнозируется.
Ближе к концу недели, 13 января, температура воздуха окончательно уйдет в плюс. Столбики термометров днем будут подниматься до +5 градусов днем и +1 градуса ночью. Однако в регионе все равно будет пасмурно, несмотря на отсутствие осадков.
Напомним, ростовских коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды.