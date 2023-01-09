Первая рабочая неделя года в Ростовской области ознаменуется погодными контрастами. В понедельник, 9 января, в регионе будет морозно. Воздух похолодает днем до -12 градусов, а ночью — до -15. Однако небо будет ясным, осадков не ожидается.