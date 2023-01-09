rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Сразу на 15 градусов потеплеет в Ростовской области до 13 января

Сегодня, 08:33
Фото: rostov-gorod.ru
Сразу на 15 градусов потеплеет в Ростовской области
Новая неделя принесет в Ростовскую область потепление и пасмурную погоду, сообщили синоптики.
Сюжет
Погода

Первая рабочая неделя года в Ростовской области ознаменуется погодными контрастами. В понедельник, 9 января, в регионе будет морозно. Воздух похолодает днем до -12 градусов, а ночью — до -15. Однако небо будет ясным, осадков не ожидается.

Со среды, 11 января, погода изменится. Дневные температуры воздуха опустятся до -5 градусов, а ночные — до -13. Небо постепенно заволокут тучи, однако ни снега, ни дождей в этот день не прогнозируется.

Страшный гололед появился на дорогах в Ростове-на-Дону с 7 января
Узнать подробнее

Ближе к концу недели, 13 января, температура воздуха окончательно уйдет в плюс. Столбики термометров днем будут подниматься до +5 градусов днем и +1 градуса ночью. Однако в регионе все равно будет пасмурно, несмотря на отсутствие осадков.

Напомним, ростовских коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды.

Читайте также:
В ГИБДД Ростовской области предупредили об опасных заносах и гололеде на дорогахМЧС предупредили о мокром снеге и гололеде в Ростовской области с 6 по 11 январяБолее 170 машин вывели для уборки снега с улиц в Ростове-на-Дону
#Виктория Прутковская#Погода#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Прогноз погоды
Подпишитесь
До -25 градусов похолодает в Ростовской области на первой рабочей неделе
Сегодня, 07:10
Донские льготники смогут написать заявление на бесплатный проезд с 9 января
Сегодня, 07:03
Ростовчане назвали аномалией сильные морозы в городе с 9 января
Сегодня, 06:25
В Ростове в декабре бизнес бился за каждый участок земли, а компании «выбивали» долги
Сегодня, 07:25
С 12 января в Батайске закроется один из выездов на ростовскую трассу
Сегодня, 08:04
Челябинская компания требует 17 миллионов рублей с таганрогского авиазавода
Сегодня, 08:12