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Уроженец Ростовской области футболист Денис Глушаков заявил об уходе из ФК «Химки»

Сегодня, 18:02
Фото: vk.com/glushakov88
Фото с личной страницы Дениса Глушакова
Футболист из Ростовской области Денис Глушаков поделился, что начнет поиски новой команды после ухода из ФК «Химки».

В своем интервью порталу РИА «Новости» полузащитник Глушаков рассказал, что решил покинуть ФК «Химки», чтобы продолжить карьеру в другой команде. 

По его словам, расставание с клубом произошло на дружеской ноте, и уже этой зимой он начнет поиски другого клуба. В данный момент, дончанину уже поступили предложения от других команд, однако над выбором игрок собирается подумать. 

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«В ближайшее время определюсь с командой, но пока не готов комментировать конкретные варианты. Заканчивать не собираюсь, еще повоюем, как говорится», — цитирует Глушакова издание. 

Ранее стало известно, что общая стоимость действующего состава ФК «Ростов» за 2022 год выросла до 52,5 миллиона евро.

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#Надежда Пустяк#Спорт#Ростовская область#Футбол
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