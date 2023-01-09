В своем интервью порталу РИА «Новости» полузащитник Глушаков рассказал, что решил покинуть ФК «Химки», чтобы продолжить карьеру в другой команде.
По его словам, расставание с клубом произошло на дружеской ноте, и уже этой зимой он начнет поиски другого клуба. В данный момент, дончанину уже поступили предложения от других команд, однако над выбором игрок собирается подумать.
«В ближайшее время определюсь с командой, но пока не готов комментировать конкретные варианты. Заканчивать не собираюсь, еще повоюем, как говорится», — цитирует Глушакова издание.
Ранее стало известно, что общая стоимость действующего состава ФК «Ростов» за 2022 год выросла до 52,5 миллиона евро.