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В части Ростовской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Сегодня, 12:17
Фото: donland.ru
В части Ростовской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
В Миллеровском районе Ростовской области ввели карантин из-за вспышки чумы свиней, сообщение об этом появилось на портале донского правительства.

В понедельник, 9 января, на портале правительства Ростовской области опубликовали распоряжение губернатора Василия Голубева о введении карантина в Миллеровском районе региона. 

Сообщается, что в охотничьем угодье «Пригородное» нашли трупы кабанов, погибших из-за чумы свиней. Теперь, чтобы не допустить распространения болезни, «Пригородное» попал в зону карантина, а рядом с ним установили зону инфицирования. 

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Теперь до отмены ограничений в зоне этих объектов запрещено заготавливать мясо диких кабанов и корма, делать из животных чучела, а также охотиться, если речь не идет о регулировании численности обитателей леса. 

Ранее в Ростовской области ввели карантин из-за птичьего гриппа. 

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#Надежда Пустяк#Происшествия#Ростовская область#Миллерово#Происшествие#Животные#Дикие животные#Здоровье#Карантин
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