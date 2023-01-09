В понедельник, 9 января, на портале правительства Ростовской области опубликовали распоряжение губернатора Василия Голубева о введении карантина в Миллеровском районе региона.
Сообщается, что в охотничьем угодье «Пригородное» нашли трупы кабанов, погибших из-за чумы свиней. Теперь, чтобы не допустить распространения болезни, «Пригородное» попал в зону карантина, а рядом с ним установили зону инфицирования.
Теперь до отмены ограничений в зоне этих объектов запрещено заготавливать мясо диких кабанов и корма, делать из животных чучела, а также охотиться, если речь не идет о регулировании численности обитателей леса.
Ранее в Ростовской области ввели карантин из-за птичьего гриппа.