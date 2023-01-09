В РЭО создали учебный курс на тему ТКО для работников отрасли и госслужащих

Также они рассказывают о том, что такое расширенная ответственность производителей и как построить экономику замкнутого цикла.
Руководитель ППК “РЭО” Денис Буцаев напомнил, что федеральный проект “Экономика замкнутого цикла” был запущен недавно. При этом уже понятно, что новую экономическую систему нельзя построить без профессионалов. Именно поэтому в РЭО подготовили интерактивный образовательный курс. Он будет полезен не только госслужащим и работникам в сфере обращения с ТКО, но и студентам. Уроки записывали топовые спикеры Российского экологического оператора и представители работающих в этой области компаний. Курс состоит из нескольких блоков, в которых рассматриваются нормативы, цифровизация, система РОП и даже волонтёрство, пишет newsnn.ru.
Уроки расскажут, какие законы регулируют обращение с отходами в Российской Федерации, как работает экономика замкнутого цикла, как перерабатываются отходы, в том числе такие сложные, как батарейки. Помимо этого слушатели узнают о финансировании сферы обращения с ТКО, инвестициях в неё, роли общественных организаций и о многом другом. Также уроки объясняют, как стать эковолонтёром и что для этого нужно.
Наконец, слушателям расскажут об актуальной законодательной базе, о том, как регулируются тарифы, какие есть правила для регоператоров; о том, как устроено взаимодействие с бизнесом, как устроена финансовая поддержка проектов, об информационных системах, а также о раздельном сборе отходов.
По словам Буцаева, можно вливать миллиарды и строить тысячи заводов по переработке ТКО, но без личной вовлечённости граждан это не принесёт нужного эффекта. Именно поэтому на уроках речь идёт в том числе о правильном обращении с различными типами отходов: резиной, пластиком, стеклом и не только.
Каждый урок – это видео продолжительностью 20 - 30 минут. Ознакомиться с материалами можно на официальном сайте Российского экологического оператора.