В РЭО создали учебный курс на тему ТКО для работников отрасли и госслужащих

Руководитель ППК “РЭО” Денис Буцаев напомнил, что федеральный проект “Экономика замкнутого цикла” был запущен недавно. При этом уже понятно, что новую экономическую систему нельзя построить без профессионалов. Именно поэтому в РЭО подготовили интерактивный образовательный курс. Он будет полезен не только госслужащим и работникам в сфере обращения с ТКО, но и студентам. Уроки записывали топовые спикеры Российского экологического оператора и представители работающих в этой области компаний. Курс состоит из нескольких блоков, в которых рассматриваются нормативы, цифровизация, система РОП и даже волонтёрство, пишет newsnn.ru.