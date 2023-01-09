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В Ростове-на-Дону 11 человек пострадали от пиротехники с 1 января

Сегодня, 12:43
Фото: Gaetan Lee/CC BY SA/wikimrdia.org
В Ростове-на-Дону 11 человек пострадали от пиротехники с 1 января
В Ростове-на-Дону во время новогодних праздников ранения из-за пиротехники получили 11 человек, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Один человек получил травмы и был госпитализирован. Самостоятельно обратились в травмпункты из-за пиротехники 10 граждан.

Всего за новогодние праздники в Службу-112 поступили 20,4 тысячи обращений. Реагирование экстренных оперативных служб потребовалось в 7,6 тысячи случаях.

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За это время зарегистрировали 24 пожара. Представители экстренных и экстремальных служб работали в режиме повышенной готовности. 

По словам Логвиненко, принятые меры позволили провести праздничные дни без серьезных нарушений.

Напомним, что более 50% пожаров в Ростовской области в 2023 году пришлись на жилые помещения.

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