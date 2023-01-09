Один человек получил травмы и был госпитализирован. Самостоятельно обратились в травмпункты из-за пиротехники 10 граждан.
Всего за новогодние праздники в Службу-112 поступили 20,4 тысячи обращений. Реагирование экстренных оперативных служб потребовалось в 7,6 тысячи случаях.
За это время зарегистрировали 24 пожара. Представители экстренных и экстремальных служб работали в режиме повышенной готовности.
По словам Логвиненко, принятые меры позволили провести праздничные дни без серьезных нарушений.
Напомним, что более 50% пожаров в Ростовской области в 2023 году пришлись на жилые помещения.