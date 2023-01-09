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В Ростове начали обменивать водительские права Украины на российские

Сегодня, 11:38
Фото: гибдд.рф/r/65
Беженцы из Донбасса и Украины могут упрощенно обменять водительские удостоверения
В Ростовской области упростили систему обмена водительских удостоверений для жителей Донбасса и Украины, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

В Ростовской области с начала года будет действовать упрощенная система обмена водительских удостоверений для беженцев с Донбасса и Украины. Уточняется, что она будет действовать до 1 января 2026 года.

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Предполагается, что граждане регионов, вошедших в состав РФ, а также беженцы с Украины, имеющие национальные водительские удостоверения, смогут получить российские водительские права без сдачи экзаменов и уплаты госпошлины. Дата въезда граждан на территорию России при этом не имеет значения. Также новый порядок распространяется на граждан России, получивших российские паспорта, находясь в статусе гражданина Украины. 

Ранее сообщалось, что приезжающим в Ростов беженцам некуда девать своих домашних животных.

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#Виктория Прутковская#Транспорт#Новости#Ростовская область#ДНР#Беженцы#Беженцы ДНР в Ростове
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