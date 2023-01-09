Предполагается, что граждане регионов, вошедших в состав РФ, а также беженцы с Украины, имеющие национальные водительские удостоверения, смогут получить российские водительские права без сдачи экзаменов и уплаты госпошлины. Дата въезда граждан на территорию России при этом не имеет значения. Также новый порядок распространяется на граждан России, получивших российские паспорта, находясь в статусе гражданина Украины.



Ранее сообщалось, что приезжающим в Ростов беженцам некуда девать своих домашних животных.