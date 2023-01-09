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В Ростове в 2023 году собираются капитально отремонтировать почти 880 домов

Сегодня, 12:43
Фото: donland.ru
В Ростове в 2023 году собираются капитально отремонтировать почти 880 домов
В Ростове в программу капитального ремонта в 2023 году включили 877 жилых домов, документ появился на портале правовой информации.

В среду, 4 января, на федеральном портале правовых документов появился краткосрочный план программы капитального ремонта на плановый период с 2023 по 2025 годы. Исполнителем указа выступит Министерство ЖКХ Ростовской области, а участниками, согласно документу, станут НКО «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» и собственники жилья. 

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В 2023 году на ремонт жилых домов собираются потратить более 7,2 миллиарда рублей, которые станут платой за приведение в порядок более шести миллионов квадратных метров жилья. В список попали дома из Азова, Батайска, Волгодонска, Гуково, Зверево, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Новошахтинска и Ростова-на-Дону. В числе претендентов на капремонт есть и памятники ОКН, построенные в XIX веке. Полный список из 877 домов Ростова-на-Дону можно изучить по ссылке, перечень начинается с 18-й страницы постановления. 

Ранее власти рассказали, сколько памятников архитектуры собираются отремонтировать в 2023 году

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