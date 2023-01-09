В 2023 году на ремонт жилых домов собираются потратить более 7,2 миллиарда рублей, которые станут платой за приведение в порядок более шести миллионов квадратных метров жилья. В список попали дома из Азова, Батайска, Волгодонска, Гуково, Зверево, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Новошахтинска и Ростова-на-Дону. В числе претендентов на капремонт есть и памятники ОКН, построенные в XIX веке. Полный список из 877 домов Ростова-на-Дону можно изучить по ссылке, перечень начинается с 18-й страницы постановления.