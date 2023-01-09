Согласно данным картотеки арбитражных дел Ростовской области, в декабре Департамент транспорта Ростова-на-Дону смог выиграть спор у «Агентства развития платежных систем».
Предметом иска был инвестиционный договор, заключенный еще в 2016 году. Изначально Департамент желал получить 200 миллионов рублей за недостаточно качественное оказание услуг оператором платежной системы, однако в итоге суд определил выплатить истцу скромные 8,5 миллиона рублей.
Департамент имущественно-земельных отношений Ростова (ДИЗО) обратился в суд с иском в отношении семьи предпринимателей Рафаэля и Татьяны Самургашевых, чтобы добиться расторжения договора аренды земли площадью 11 квадратов рядом с Пригородным автовокзалом.
Причиной этого стало появление объектов, не предусмотренных договором. Сообщается, что теперь рядом со зданием автовокзала находятся различные торговые объекты, не имеющие никакого отношения к работе автовокзала.
Изначально предпринимателям направили требование о ликвидации ларьков, однако это не было выполнено, а потому власти решили обратиться в суд для решения земельного спора.
Компания «Аэро-Сити», которая связана с известным предпринимателем Виктором Вексельбергом, обратилась в арбитражный суд, чтобы оспорить решение предыдущей инстанции в деле о долгосрочной аренде земли на территории старого аэропорта Ростова.
Сейчас эта земля площадью 85 гектаров включена в зону комплексного развития территории, и уже известно, что там появятся многоэтажные жилые районы, бизнес-центры, транспортные узлы и другие значимые объекты социальной инфраструктуры. Ранее суд вынес решение о том, что «Аэро-Сити» должно вернуть землю Минимущества и земельных отношений Ростовской области, однако компания не согласилась с этим, а потому апелляция будет рассмотрена 12 января.
В декабре стало известно, что здания автосалонов, принадлежащие «Юг-Моторс», собираются снести.
Спорные строения появились в переулке 1-м Машиностроительном в Ростове еще несколько лет назад, в 2019 году ДИЗО обратился в суд, чтобы добиться ликвидации автосалонов, оказавшихся самовольными постройками.
Судебные разбирательства длились некоторое время, но в конечном итоге суд встал на сторону властей, согласившись, что здания были построены без разрешения, а потому их требовалось демонтировать.
Однако вместо исполнения решения суда «Юг-Моторс» решили обратиться в апелляцию, сообщив, что разрешение на строительство выдали еще в 2015 году. Тем не менее суд не принял этот аргумент, обратив внимание на факт того, что разрешение должны были предоставить в то время, когда дело рассматривали по существу. Теперь здания ожидает демонтаж.
В декабре ТЦ «Горизонт» в Ростове-на-Дону заключил мировое соглашение со строительной компанией, которая использовала в названии своих новых жилых комплексов слово «горизонт».
Предметом иска стало использование товарного знака компании застройщиками, а потому истец требовал у торгового центра отказаться от использования своего имени и выплатить компенсацию в размере 3,5 миллиона рублей.
Однако сторонам спора удалось договориться. Теперь застройщики должны заплатить 2,4 миллиона рублей за использование товарного знака, а за использование слова при продаже недвижимости и рекламе одного из ЖК, который еще не достроен, строительной компании придется выплачивать по 500 тысяч рублей каждый года до конца 2029 года — в общей сложности, это 3,5 миллиона рублей.
После достижения соглашения дело решили прекратить, оставив возможность обжаловать его в кассации.
В Верховный суд поступило заявление донского Комитета по охране ОКН, пытающегося восстановить статус памятника культуры для исчезнувшего кинотеатра «Россия» в центре города.
Суды продолжались несколько месяцев, и хотя в это время комитету удалось добиться восстановления записи об этом памятнике культуры в ЕГРН, но после суд отменил это решение и прекратил дело. Аналогичная ситуация произошла и в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа, который определил оставить решение в силе.
Причиной этого стало физическое отсутствие защищаемого строения. Суд признал здание прекратившим свое существование и определил снять кинотеатр с кадастрового учета, однако Комитет решил «дойти» до Верховного суда, направив кассационную жалобу. Информация о движении дела пока не обновлялась.
Не менее насыщенным выдался декабрь и для ФК «Ростов», который был истцом и ответчиком сразу трех дел в конце 2022 года.
В прошлом месяце арбитражный суд закончил рассматривать спор между футбольным клубом «Ростов» и «Водоканалом Ростова-на-Дону». Причиной спора стала задолженность компании за оказанные услуги, составившая более 90 тысяч рублей. Этот долг накопился за период с 2021 года по конец 2022 года, в итоге суд встал на сторону ресурсоснабжающей компании и заставил ФК «Ростов» выплатить долг и судебные расходы.
Еще один иск на сумму более 450 тысяч рублей подала городская больница Новошахтинска, хотя на момент написания текста детали дела не раскрывались, в исковом заявлении было указано, что причиной разбирательств стала задолженность и проценты за использование чужих денежных средств.
В последнем деле истцами стал уже сам футбольный клуб «Ростов», чей товарный знак[прим. редакции — название клуба] использовали в электронном адресе сайта по продаже билетов. Клуб потребовал удалить «fcrostov» из адреса электронной трассы и захотел получить компенсацию в размере 100 тысяч рублей. На момент публикации заявление оставалось без движения из-за допущенных ошибок, его смогут принять к рассмотрению после устранения недочетов.