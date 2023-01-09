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В Ростове в декабре бизнес бился за каждый участок земли, а компании «выбивали» долги

Сегодня, 07:25
Фото: hivint/flickr.com/CC BY 2.0
Подробности декабрьских судов в RostovGazeta
В Ростове в конце 2022 года компании судились за долги и товарные знаки, пока бизнесмены пытались отстоять свои права на «лакомые» участки земли. Подробности декабрьских судов в RostovGazeta.

Старые обязательства

Согласно данным картотеки арбитражных дел Ростовской области, в декабре Департамент транспорта Ростова-на-Дону смог выиграть спор у «Агентства развития платежных систем».

Предметом иска был инвестиционный договор, заключенный еще в 2016 году. Изначально Департамент желал получить 200 миллионов рублей за недостаточно качественное оказание услуг оператором платежной системы, однако в итоге суд определил выплатить истцу скромные 8,5 миллиона рублей.

Вас здесь не стояло

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова (ДИЗО) обратился в суд с иском в отношении семьи предпринимателей Рафаэля и Татьяны Самургашевых, чтобы добиться расторжения договора аренды земли площадью 11 квадратов рядом с Пригородным автовокзалом. 

Причиной этого стало появление объектов, не предусмотренных договором. Сообщается, что теперь рядом со зданием автовокзала находятся различные торговые объекты, не имеющие никакого отношения к работе автовокзала. 

Изначально предпринимателям направили требование о ликвидации ларьков, однако это не было выполнено, а потому власти решили обратиться в суд для решения земельного спора.

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова (ДИЗО) обратился в суд с иском в отношении семьи предпринимателей Рафаэля и Татьяны Самургашевых
Фото: Яндекс.Карты

Природа не терпит пустоты

Компания «Аэро-Сити», которая связана с известным предпринимателем Виктором Вексельбергом, обратилась в арбитражный суд, чтобы оспорить решение предыдущей инстанции в деле о долгосрочной аренде земли на территории старого аэропорта Ростова. 

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Сейчас эта земля площадью 85 гектаров включена в зону комплексного развития территории, и уже известно, что там появятся многоэтажные жилые районы, бизнес-центры, транспортные узлы и другие значимые объекты социальной инфраструктуры. Ранее суд вынес решение о том, что «Аэро-Сити» должно вернуть землю Минимущества и земельных отношений Ростовской области, однако компания не согласилась с этим, а потому апелляция будет рассмотрена 12 января.

Сказка о потерянном времени

В декабре стало известно, что здания автосалонов, принадлежащие «Юг-Моторс», собираются снести. 

Спорные строения появились в переулке 1-м Машиностроительном в Ростове еще несколько лет назад, в 2019 году ДИЗО обратился в суд, чтобы добиться ликвидации автосалонов, оказавшихся самовольными постройками. 

Судебные разбирательства длились некоторое время, но в конечном итоге суд встал на сторону властей, согласившись, что здания были построены без разрешения, а потому их требовалось демонтировать. 

Однако вместо исполнения решения суда «Юг-Моторс» решили обратиться в апелляцию, сообщив, что разрешение на строительство выдали еще в 2015 году. Тем не менее суд не принял этот аргумент, обратив внимание на факт того, что разрешение должны были предоставить в то время, когда дело рассматривали по существу.  Теперь здания ожидает демонтаж. 

В декабре стало известно, что здания автосалонов, принадлежащие «Юг-Моторс», собираются снести. 
Фото: Яндекс.Карты

Вопрос в цене

В декабре ТЦ «Горизонт» в Ростове-на-Дону заключил мировое соглашение со строительной компанией, которая использовала в названии своих новых жилых комплексов слово «горизонт».  

Предметом иска стало использование товарного знака компании застройщиками, а потому истец требовал у торгового центра отказаться от использования своего имени и выплатить компенсацию в размере 3,5 миллиона рублей. 

Однако сторонам спора удалось договориться. Теперь застройщики должны заплатить 2,4 миллиона рублей за использование товарного знака, а за использование слова при продаже недвижимости и рекламе одного из ЖК, который еще не достроен, строительной компании придется выплачивать по 500 тысяч рублей каждый года до конца 2029 года — в общей сложности, это 3,5 миллиона рублей.  

После достижения соглашения дело решили прекратить, оставив возможность обжаловать его в кассации.

В декабре ТЦ «Горизонт» в Ростове-на-Дону заключил мировое соглашение со строительной компанией из-за названия
Фото: Яндекс.Карты

Памятник того, чего нет

В Верховный суд поступило заявление донского Комитета по охране ОКН, пытающегося восстановить статус памятника культуры для исчезнувшего кинотеатра «Россия» в центре города.  

Суды продолжались несколько месяцев, и хотя в это время комитету удалось добиться восстановления записи об этом памятнике культуры в ЕГРН, но после суд отменил это решение и прекратил дело. Аналогичная ситуация произошла и в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа, который определил оставить решение в силе. 

Причиной этого стало физическое отсутствие защищаемого строения. Суд признал здание прекратившим свое существование и определил снять кинотеатр с кадастрового учета, однако Комитет решил «дойти» до Верховного суда, направив кассационную жалобу. Информация о движении дела пока не обновлялась. 

В Верховный суд поступило заявление донского Комитета по охране ОКН, пытающегося восстановить статус памятника культуры для исчезнувшего кинотеатра «Россия»
Фото: Margarita Zakovorotnaya/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Подводя итоги года

Не менее насыщенным выдался декабрь и для ФК «Ростов», который был истцом и ответчиком сразу трех дел в конце 2022 года. 

В прошлом месяце арбитражный суд закончил рассматривать спор между футбольным клубом «Ростов» и «Водоканалом Ростова-на-Дону». Причиной спора стала задолженность компании за оказанные услуги, составившая более 90 тысяч рублей. Этот долг накопился за период с 2021 года по конец 2022 года, в итоге суд встал на сторону ресурсоснабжающей компании и заставил ФК «Ростов» выплатить долг и судебные расходы.   

Арбитражный суд закончил рассматривать спор между футбольным клубом «Ростов» и «Водоканалом Ростова-на-Дону» из-за долга за воду
Фото: ФК "Ростов"
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Еще один иск на сумму более 450 тысяч рублей подала городская больница Новошахтинска, хотя на момент написания текста детали дела не раскрывались, в исковом заявлении было указано, что причиной разбирательств стала задолженность и проценты за использование чужих денежных средств. 

В последнем деле истцами стал уже сам футбольный клуб «Ростов», чей товарный знак[прим. редакции — название клуба] использовали в электронном адресе сайта по продаже билетов. Клуб потребовал удалить «fcrostov» из адреса электронной трассы и захотел получить компенсацию в размере 100 тысяч рублей. На момент публикации заявление оставалось без движения из-за допущенных ошибок, его смогут принять к рассмотрению после устранения недочетов. 

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