Однако вместо исполнения решения суда «Юг-Моторс» решили обратиться в апелляцию, сообщив, что разрешение на строительство выдали еще в 2015 году. Тем не менее суд не принял этот аргумент, обратив внимание на факт того, что разрешение должны были предоставить в то время, когда дело рассматривали по существу. Теперь здания ожидает демонтаж.