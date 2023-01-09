Напомним, что с 1 января 2023 года муниципальные медучреждения перешли в подчинение Министерства здравоохранения Ростовской области. Ростовчан уверяли, что никакого дискомфорта из-за этого, пациенты не ощутят, а пользы будет больше.
Однако уже в первый рабочий день после новогодних праздников жители Ростова столкнулись с невозможностью закрыть больничный лист. Людям сообщили, что из-за перевода поликлиник в региональное подчинение, в медучреждении пропали электронные подписи.
Корреспондент RostovGazeta позвонил в поликлинику № 16, на которую было больше всего жалоб и выяснил, что произошло.
«Электронные подписи не пропали. Произошла реорганизация медицинских организаций. Из-за этого и возникли технические проблемы. Сейчас они решены. Мы уже разобрались, как надо работать, и проинструктировали врачей. Все больничные пациентов, у кого в этом есть необходимость, будут закрыты», - сообщили в поликлинике № 16.
Ранее RostovGazeta выясняла, как реорганизация здравоохранения в Ростовской области повлияет на медработников.