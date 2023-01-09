«Электронные подписи не пропали. Произошла реорганизация медицинских организаций. Из-за этого и возникли технические проблемы. Сейчас они решены. Мы уже разобрались, как надо работать, и проинструктировали врачей. Все больничные пациентов, у кого в этом есть необходимость, будут закрыты», - сообщили в поликлинике № 16.