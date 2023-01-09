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Жители Ростова массово не смогли закрыть больничные 9 января

Сегодня, 13:39
Фото: 1MI
В ростовских поликлиниках людям отказывали в закрытии больничного листа
В редакцию RostovGazeta с утра обращались многие ростовчане. Люди жаловались, что им отказывают в закрытии больничного листка из-за того, что в поликлиниках якобы пропали некие электронные подписи.

Напомним, что с 1 января 2023 года муниципальные медучреждения перешли в подчинение Министерства здравоохранения Ростовской области. Ростовчан уверяли, что никакого дискомфорта из-за этого, пациенты не ощутят, а пользы будет больше.

Однако уже в первый рабочий день после новогодних праздников жители Ростова столкнулись с невозможностью закрыть больничный лист. Людям сообщили, что из-за перевода поликлиник в региональное подчинение, в медучреждении пропали электронные подписи.

С 1 января все больницы Ростова перешли в собственность областного Минздрава
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Корреспондент RostovGazeta позвонил в поликлинику № 16, на которую было больше всего жалоб и выяснил, что произошло.

«Электронные подписи не пропали. Произошла реорганизация медицинских организаций. Из-за этого и возникли технические проблемы. Сейчас они решены. Мы уже разобрались, как надо работать, и проинструктировали врачей. Все больничные пациентов, у кого в этом есть необходимость, будут закрыты», - сообщили в поликлинике № 16.

Ранее RostovGazeta выясняла, как реорганизация здравоохранения в Ростовской области повлияет на медработников. 

На медработников не повлияет реорганизация здравоохранения в Ростовской области
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