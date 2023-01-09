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В Ростовской области инспектор ДПС устроил смертельную аварию на автомобиле знакомой

Сегодня, 15:02
Фото: t.me/cheRostov
В Ростовской области инспектор ДПС устроил смертельную аварию на автомобиле знакомой
В Ростовской области смертельная авария с КамАЗ 8 января унесла жизнь пассажирки иномарки, об этом сообщили в донском ГУ МВД.

Портал 1Rnd сообщил, что в ночь на воскресенье, 8 января, в Ростовской области произошла авария с участием иномарки Kia Ceed и КамАЗ. 

В ведомстве сообщили, что водитель Kia не справился с управлением и влетел в стоящий на обочине грузовой автомобиль. Пассажирка иномарки скончалась. Сейчас дело находится в стадии проверки. 

Водитель Kia не справился с управлением и влетел в стоящий на обочине грузовой автомобиль. Пассажирка иномарки скончалась.
Фото: t.me/cheRostov
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Как выяснилось позднее, виновником аварии мог стать сотрудник ДПС. Хотя эта информация пока не получила подтверждения, в ГУ МВД сообщили, что если вина инспектора будет доказана — он лишится работы и будет нести ответственность в соответствии с требованиями закона. 

Ранее в Ростовской области в аварии с большегрузом пострадали двое взрослых и подросток.

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