Как выяснилось позднее, виновником аварии мог стать сотрудник ДПС. Хотя эта информация пока не получила подтверждения, в ГУ МВД сообщили, что если вина инспектора будет доказана — он лишится работы и будет нести ответственность в соответствии с требованиями закона.