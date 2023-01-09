Портал 1Rnd сообщил, что в ночь на воскресенье, 8 января, в Ростовской области произошла авария с участием иномарки Kia Ceed и КамАЗ.
В ведомстве сообщили, что водитель Kia не справился с управлением и влетел в стоящий на обочине грузовой автомобиль. Пассажирка иномарки скончалась. Сейчас дело находится в стадии проверки.
Как выяснилось позднее, виновником аварии мог стать сотрудник ДПС. Хотя эта информация пока не получила подтверждения, в ГУ МВД сообщили, что если вина инспектора будет доказана — он лишится работы и будет нести ответственность в соответствии с требованиями закона.
Ранее в Ростовской области в аварии с большегрузом пострадали двое взрослых и подросток.