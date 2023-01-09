Кроме того, документ предусматривает , что инспекционные визиты могут включать в себя опрос, осмотр, получение письменных объяснений, а также получение инспектором документов о ходе строительства. Такие визиты будут происходить без уведомления, но на проведение внеплановой проверки потребуется разрешение прокуратуры.