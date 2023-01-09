Пресс-служба донского правительства сообщила, что в понедельник, 9 января, на заседании было принято решения внести поправки в постановления о госнадзоре за долевым строительством и деятельностью жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).
Замгубернатора Ростовской области Владимир Окунев утверждает, что это изменения позволят усовершенствовать механизмы надзора за строительством в регионе. Так редакцию внесут в список индикаторов риска, а дополнения будут касаться возможности проведения инспекционных визитов.
В проекте документа указано, что в категории риска войдет нарушение сроков исполнения обязательств, наличие признаков нецелевого использования денег, задержка исполнения этапов строительства на срок от шести месяцев и больше, несоответствие сведений о ходе строительства и задержка отчетов.
Кроме того, документ предусматривает , что инспекционные визиты могут включать в себя опрос, осмотр, получение письменных объяснений, а также получение инспектором документов о ходе строительства. Такие визиты будут происходить без уведомления, но на проведение внеплановой проверки потребуется разрешение прокуратуры.
Ранее в Ростовской области в суд направили дело гендиректора компании, который заключил контракты на строительство домов для сирот.