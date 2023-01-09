rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростовской области планируют ужесточить контроль за долевым строительством

Сегодня, 17:17
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области собираются ужесточить надзор за долевым строительством и деятельностью жилищно-строительных кооперативов, проект документа с изменениями появился на портале правительства.

Пресс-служба донского правительства сообщила, что в понедельник, 9 января, на заседании было принято решения внести поправки в постановления о госнадзоре за долевым строительством и деятельностью жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). 

Замгубернатора Ростовской области Владимир Окунев  утверждает, что это изменения позволят усовершенствовать механизмы надзора за строительством в регионе. Так редакцию внесут в список индикаторов риска, а дополнения будут касаться возможности проведения инспекционных визитов.  

Медведев рекомендовал отказаться от долевого строительства
Узнать подробнее

В проекте документа указано, что в категории риска войдет нарушение сроков исполнения обязательств, наличие признаков нецелевого использования денег, задержка исполнения этапов строительства на срок от шести месяцев и больше, несоответствие сведений о ходе строительства и задержка отчетов.

Кроме того, документ предусматривает , что инспекционные визиты могут включать в себя опрос, осмотр, получение письменных объяснений, а также получение инспектором документов о ходе строительства. Такие визиты будут происходить без уведомления, но на проведение внеплановой проверки потребуется разрешение прокуратуры. 

Ранее в Ростовской области в суд направили дело гендиректора компании, который заключил контракты на строительство домов для сирот.

Читайте также:
Главу «Георострой» Кирвалидзе осудили на 13 лет за обман дольщиков в Ростове-на-ДонуОбманутым дольщикам передали 220 квартир на 1-й Баррикадной в РостовеВ Ростове застройщик, укравший 130 миллионов рублей, обманул еще двух дольщиков
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Политика#Ростовская область#Строительство#Строительство домов#Жилищное строительство#Долевое строительство
Подпишитесь
На Дону жители готовятся к морозам, а семьи мобилизованных встречают своих близких
Сегодня, 15:24
Бегущего по трассе олененка увидели под Ростовом
26 ноября 2017, 08:32
Жители в Ростовской области 9 января заявили о найденных в поле обломках ракеты
Сегодня, 14:36
Жители Ростова массово не смогли закрыть больничные 9 января
Сегодня, 13:39
Проводница в Ростовской области заявила, что военные подбросили ей патроны
Сегодня, 12:12
В Ростовской области рассекретят почти 17,7 тысячи дел XX века в 2023 году
Сегодня, 12:11