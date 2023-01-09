В Ростовской области опубликовали план работы по рассекречиванию документов, которые содержат сведения о деятельности местных органов власти за период с 1923 года и до распада Советского союза.
Речь идет о делах Пролетарского, Сальского, Тарасовского, Тацинского и Цимлянского райкомов, а также комитетов ВЛКСМ на оборонных заводах «Красный гидропресс» в Таганроге, «Красном котельщике», металлургическом заводе имени Андреева и Ростовском вертолетном заводе. Также собираются раскрыть 200 дел Финансового отдела Таганрогского бургомистерства за отдельный период работы в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 годы и архив одного из донских вузов.
В общей сложности раскроют всего 17699 дел, которые содержат сведения о работе этих организаций в Ростовской области.
Ранее в Ростовской области «подняли на свет» документы о геноциде советского народа в годы войны.