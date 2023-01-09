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В Ростовской области рассекретят почти 17,7 тысячи дел XX века в 2023 году

Сегодня, 12:11
Фото: wikimedia.org/humus.dreamwidth.org/CC0
В Ростовской области рассекретят почти 17,7 тысячи дел XX века в 2023 году
В Ростовской области собираются рассекретить более 17 тысяч документов, охватывающих деятельность органов власти за период с 1923 по 1991 год, документ об этом появился на портале правительства.

В Ростовской области опубликовали план работы по рассекречиванию документов, которые содержат сведения о деятельности местных органов власти за период с 1923 года и до распада Советского союза. 

Речь идет о делах Пролетарского, Сальского, Тарасовского, Тацинского и Цимлянского райкомов, а также комитетов ВЛКСМ на оборонных заводах «Красный гидропресс» в Таганроге, «Красном котельщике», металлургическом заводе имени Андреева и Ростовском вертолетном заводе. Также собираются раскрыть 200 дел Финансового отдела Таганрогского бургомистерства за отдельный период работы в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 годы и архив одного из донских вузов. 

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В общей сложности раскроют всего 17699 дел, которые содержат сведения о работе этих организаций в Ростовской области. 

Ранее в Ростовской области «подняли на свет» документы о геноциде советского народа в годы войны. 

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