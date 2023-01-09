Речь идет о делах Пролетарского, Сальского, Тарасовского, Тацинского и Цимлянского райкомов, а также комитетов ВЛКСМ на оборонных заводах «Красный гидропресс» в Таганроге, «Красном котельщике», металлургическом заводе имени Андреева и Ростовском вертолетном заводе. Также собираются раскрыть 200 дел Финансового отдела Таганрогского бургомистерства за отдельный период работы в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 годы и архив одного из донских вузов.