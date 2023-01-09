В правительстве рассказали, что в 2022 году начали масштабные работы по модернизации почтовых отделений в отдаленных районах Ростовской области. В рамках этих работ удалось привести в порядок 126 пунктов связи в селах, план на этот год включает уже 130 отделений.
По словам замгубернатора Артема Хохлова, новый формат почтовых отделений обеспечит селян благоустроенным рабочим пространством, в клиентов почты — комфортом при получении услуг.
Ранее эксперт сообщила, что с апреля «Почта России» станет единственной организацией, занимающейся доставкой пенсий.