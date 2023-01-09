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В селах Ростовской области отремонтируют больше 100 почтовых отделений в 2023 году

Сегодня, 16:39
Фото: Donland.ru
В Ростовской области в 2023 году собираются реконструировать 130 почтовых отделений в селах, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

В правительстве рассказали, что в 2022 году начали масштабные работы по модернизации почтовых отделений в отдаленных районах Ростовской области. В рамках этих работ удалось привести в порядок 126 пунктов связи в селах, план на этот год включает уже 130 отделений. 

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По словам замгубернатора Артема Хохлова, новый формат почтовых отделений обеспечит селян благоустроенным рабочим пространством, в клиентов почты — комфортом при получении услуг. 

Ранее эксперт сообщила, что с апреля «Почта России» станет единственной организацией, занимающейся доставкой пенсий

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