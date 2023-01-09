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В Таганроге задержан инспектор ДПС, подозреваемый в пьяном вождении и гибели человека

Сегодня, 17:39
Фото: СУ СК РФ по Ростовской области/rostov.sledcom.ru
В Таганроге задержали инспектора ДПС, который проходит подозреваемым по делу об аварии с жертвой, об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Напомним, днем стало известно, что в Ростовской области произошла авария с большегрузом. Жертвой этого ДТП стала 27-летняя женщина

Сейчас Следственный отдел Таганрога возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции — инспектора ДПС по Неклиновскому району, который подозревается в пьяном вождении, повлекшем гибель человека.

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Следователи представили версию, согласно которой ночью 7 января фигурант дела вел иномарку, находясь в нетрезвом виде. Подозреваемый превысил скорость и не учел погодные условия, что привело к столкновению с КамАЗ и гибели пассажирки после приезда скорой помощи.

В настоящий момент мужчину задержали, а представители власти решают вопрос о помещении его под стражу. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.  

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