Напомним, днем стало известно, что в Ростовской области произошла авария с большегрузом. Жертвой этого ДТП стала 27-летняя женщина.
Сейчас Следственный отдел Таганрога возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции — инспектора ДПС по Неклиновскому району, который подозревается в пьяном вождении, повлекшем гибель человека.
Следователи представили версию, согласно которой ночью 7 января фигурант дела вел иномарку, находясь в нетрезвом виде. Подозреваемый превысил скорость и не учел погодные условия, что привело к столкновению с КамАЗ и гибели пассажирки после приезда скорой помощи.
В настоящий момент мужчину задержали, а представители власти решают вопрос о помещении его под стражу. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.