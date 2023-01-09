Весной с полок магазинов могут частично исчезнуть готовые завтраки из хлопьев и мюсли

Напомним, система “Зерно” была запущена в сентябре минувшего года. Её ввели для отслеживания оборота зерновых, бобовых и других культур. На первом этапе она коснётся сельхозпредпримателей, выращивающих зерновые, пишет газета “Известия”.
Уже с 1 марта текущего года система расширится и на производителей продукции, в которой используется зерно. Это готовые завтраки из хлопьев, мюсли, гранолы и другие товары.
По мнению авторов письма, обновления могут обернуться негативом, так как требуют от бизнеса значительных изменений в рабочих процессах. Это, в свою очередь, может привести к сокращению на полках магазинов брендов готовых завтраков и других товаров, в которых используются зерновые.