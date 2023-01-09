Весной с полок магазинов могут частично исчезнуть готовые завтраки из хлопьев и мюсли

По мнению авторов письма, обновления могут обернуться негативом, так как требуют от бизнеса значительных изменений в рабочих процессах. Это, в свою очередь, может привести к сокращению на полках магазинов брендов готовых завтраков и других товаров, в которых используются зерновые.