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Весной с полок магазинов могут частично исчезнуть готовые завтраки из хлопьев и мюсли

Сегодня, 15:38
Ассоциация “Русбренд” направила в Минсельхоз письмо, в котором предупреждает о возможном дефиците готовых завтраков и различных хлопьев. Причиной бизнесмены называют систему “Зерно”.

Напомним, система “Зерно” была запущена в сентябре минувшего года. Её ввели для отслеживания оборота зерновых, бобовых и других культур. На первом этапе она коснётся сельхозпредпримателей, выращивающих зерновые, пишет газета “Известия”

Уже с 1 марта текущего года система расширится и на производителей продукции, в которой используется зерно. Это готовые завтраки из хлопьев, мюсли, гранолы и другие товары.

По мнению авторов письма, обновления могут обернуться негативом, так как требуют от бизнеса значительных изменений в рабочих процессах. Это, в свою очередь, может привести к сокращению на полках магазинов брендов готовых завтраков и других товаров, в которых используются зерновые.

 

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