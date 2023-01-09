Убийство было совершено в ночь на 31 декабря, когда 43-летняя обвиняемая распивала алкоголь с 34-летней знакомой. Они поссорились и фигурантка ударил ножом в шею пострадавшую.
После этого нападавшая вместе с сожителем вынесла тело на улицу и сбросила в колодец. Через некоторое время обвиняемую задержали, после чего заключили под стражу.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет 15 лет заключения. Назначены судебные экспертизы и проводятся следственные действия.
Также будет дана оценка действиям сожителя обвиняемой за укрывательство преступления.
Ранее появилась информация, что убитая являлась матерью двоих детей. Подробный материал о случившемся читайте по ссылке.