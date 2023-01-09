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Жительница Донецка 31 декабря убила подругу и сбросила в колодец

Сегодня, 15:03
Фото: Vitaliy VK/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Жительница Донецка 31 декабря убила подругу и сбросила в колодец
В Ростовской области предъявили обвинение жительнице Донецка, которая 31 декабря убила подругу, сообщили в УСКР по региону.

Убийство было совершено в ночь на 31 декабря, когда 43-летняя обвиняемая распивала алкоголь с 34-летней знакомой. Они поссорились и фигурантка ударил ножом в шею пострадавшую.

После этого нападавшая вместе с сожителем вынесла тело на улицу и сбросила в колодец. Через некоторое время обвиняемую задержали, после чего заключили под стражу. 

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По факту случившегося возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет 15 лет заключения. Назначены судебные экспертизы и проводятся следственные действия. 

Также будет дана оценка действиям сожителя обвиняемой за укрывательство преступления.

Ранее появилась информация, что убитая являлась матерью двоих детей. Подробный материал о случившемся читайте по ссылке

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