Лазарев предоставлял услуги клиенту, у которого нашли наркотики. Он пообещал помочь закрыть уголовное дело, но за 170 тысяч рублей.
Эти деньги адвокат обещал якобы передать правоохранителям. После получения средств его задержали и возбудили уголовное дело.
Во время следствия Лазарев находился под стражей, Первомайский районный суд приговорил его к 1 году и 1 месяцу колонии. В апелляции приговор остался без изменения.
Ранее трех предпринимателей осудили в Ростове за мошенничество с НДС на 60 млн рублей.