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Адвоката Лазарева осудили в Ростове-на-Дону за обман владельца наркотиков

Сегодня, 13:37
Фото: 1MI
Адвоката Лазарева осудили в Ростове-на-Дону за обман владельца наркотиков
В Ростове-на-Дону огласили приговор адвокату Петру Лазареву, который обманул своего клиента, сообщили в региональном УФСБ.

Лазарев предоставлял услуги клиенту, у которого нашли наркотики. Он пообещал помочь закрыть уголовное дело, но за 170 тысяч рублей.

Эти деньги адвокат обещал якобы передать правоохранителям. После получения средств его задержали и возбудили уголовное дело.

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Во время следствия Лазарев находился под стражей, Первомайский районный суд приговорил его к 1 году и 1 месяцу колонии. В апелляции приговор остался без изменения. 

Ранее трех предпринимателей осудили в Ростове за мошенничество с НДС на 60 млн рублей. 

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