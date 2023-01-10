Банк «Центр-инвест» и ассоциацию «ФинТех» связали партнерские отношения

В ассоциацию «ФинТех», основанную по инициативе ЦБ РФ, вошли несколько ключевых российских компаний страны, занимающихся реализацией инновационных проектов. Они обладают необходимой экспертизой в разработке и внедрении новых технологических решений для развития финансового рынка.
По словам директора по инновациям «Центр-инвеста» Юрия Богданова, в банке рады войти в команду ассоциации «ФинТех». Благодаря такому партнерству клиентам финансового учреждения в числе первых в нашей стране будут доступны различные передовые технологии. Речь о цифровом профиле, цифровой ипотеке, цифровом рубле. Банк поделится своим опытом в реализации подобных инициатив и уже опробованными лучшими практиками на стадии проектирования. Его экспертные решения получат участники ассоциации, которые благодаря этому смогут разрабатывать новые стандарты и финансовые технологии.
«Центр-инвест» выступает в числе лидеров цифровых финансовых инноваций. Он стал первым российским банком, открывшим вклад и выдавшим кредит на финансовых маркетплейсах «Финуслуги» и «Банки.ру».
Банк «Центр-инвест» является постоянным участником важнейших цифровых проектов ЦБ РФ, и НСПК «Мир», с успехом занимается разработкой и внедрением собственных технологий и проводит цифровую трансформацию.