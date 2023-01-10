Банк «Центр-инвест» и ассоциацию «ФинТех» связали партнерские отношения

По словам директора по инновациям «Центр-инвеста» Юрия Богданова, в банке рады войти в команду ассоциации «ФинТех». Благодаря такому партнерству клиентам финансового учреждения в числе первых в нашей стране будут доступны различные передовые технологии. Речь о цифровом профиле, цифровой ипотеке, цифровом рубле. Банк поделится своим опытом в реализации подобных инициатив и уже опробованными лучшими практиками на стадии проектирования. Его экспертные решения получат участники ассоциации, которые благодаря этому смогут разрабатывать новые стандарты и финансовые технологии.