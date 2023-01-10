Банк ЗЕНИТ расширил действие программы «Переезд»

Как отмечает заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова, программа «Переезд» сейчас особенно актуальна — люди могут решить квартирный вопрос на выгодных условиях.
— Банком было принято решение сделать программу постоянной опцией. Банк ЗЕНИТ продолжит улучшать ипотечные продукты и тем самым повышать доступность жилья для клиентов, — пояснила Наталья Тутова.
Согласно условиям новой программы, клиент Банка сможет купить квартиру, апартаменты или таунхаус с минимальной суммой кредита в 3 млн рублей. Однако после завершения льготного периода ставка по кредиту возрастет и будет рассчитываться от 11,05 % годовых.
В Банке напоминают и о других продуктах, которые уже завоевали сердца клиентов. Среди них - опция «Гарантия низкой ставки», которая также продолжает действовать. Максимальное снижение ставки за весь срок действия договора составляет 8,8 процентных пункта. Банк пересматривает условия по ипотеке, если действующая ставка по кредиту более чем на 1 % годовых превышает размер ставки по программе «Рефинансирование ипотеки» на дату предоставления заявки.