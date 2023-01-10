Банк ЗЕНИТ расширил действие программы «Переезд»

В Банке напоминают и о других продуктах, которые уже завоевали сердца клиентов. Среди них - опция «Гарантия низкой ставки», которая также продолжает действовать. Максимальное снижение ставки за весь срок действия договора составляет 8,8 процентных пункта. Банк пересматривает условия по ипотеке, если действующая ставка по кредиту более чем на 1 % годовых превышает размер ставки по программе «Рефинансирование ипотеки» на дату предоставления заявки.