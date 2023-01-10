Во время планерного совещания Алексей Пономарев рассказал, что в уходящем году городу удалось реализовать шесть объектов благоустройства, среди которых Северный сквер, Осенний парк, а также парк вдоль реки Темерник и другие парковые зоны Ростова.
Глава департамента ЖКХ уточнил, что пока на этапе реализации находится парк «Дружба», работы в котором обошлись городу в 562,3 миллиона рублей.
«Проведение работ подрядчиком „Автомагистраль СК“ запланировано в три этапа. Срок завершения работ в парке — 20 ноября 2024 года», — раскрыл сведения о запланированном графике завершения благоустройства Пономарев, добавив, сейчас в парке закончили монтаж подпорных стен, вырубка деревьев и компенсационная посадка в соответствии с выданными разрешениями.
Пока подрядчик занят монтажом систем электроснабжения.
Ранее сообщалось, что в парке «Дружба» собираются высадить более 500 деревьев.