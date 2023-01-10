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Благоустройство парка «Дружба» в Ростове планируют завершить в ноябре 2024 года

Сегодня, 13:21
Фото: rostov-gorod.ru
Благоустройство парка «Дружба» в Ростове планируют завершить в ноябре 2024 года
В Ростове благоустройство парка «Дружба» рассчитывают закончить в 2024 году, об этом сообщил глава городского департамента ЖКХ Алексей Пономарев.

Во время планерного совещания Алексей Пономарев рассказал, что в уходящем году городу удалось реализовать шесть объектов благоустройства, среди которых Северный сквер, Осенний парк, а также парк вдоль реки Темерник и другие парковые зоны Ростова. 

Глава департамента ЖКХ уточнил, что пока на этапе реализации находится парк «Дружба», работы в котором обошлись городу в 562,3 миллиона рублей.   

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«Проведение работ подрядчиком „Автомагистраль СК“ запланировано в три этапа. Срок завершения работ в парке — 20 ноября 2024 года», — раскрыл сведения о запланированном графике завершения благоустройства Пономарев, добавив, сейчас в парке закончили монтаж подпорных стен, вырубка деревьев и компенсационная посадка в соответствии с выданными разрешениями. 

Благоустройство парка «Дружба» в Ростове планируют завершить в ноябре 2024 годаБлагоустройство парка «Дружба» в Ростове планируют завершить в ноябре 2024 года
Благоустройство парка «Дружба» в Ростове планируют завершить в ноябре 2024 года
Фото: rostov-gorod.ru

Пока подрядчик занят монтажом систем электроснабжения. 

Ранее сообщалось, что в парке «Дружба» собираются высадить более 500 деревьев.

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