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Что произошло в Ростовской области на новогодних каникулах с 1 и по 9 января

Сегодня, 08:54
Фото: rostov-gorod.ru
Что произошло в Ростовской области на новогодних каникулах с 1 и по 9 января
Жители Ростовской области спокойно отдохнули на новогодних праздниках, однако без происшествий все же не обошлось. Что случилось с 1 по 9 января, в материале RostovGazeta.

Происшествия в Ростовской области на праздниках

В регионе за это время зарегистрировали 88 пожаров, что заметно превысило показатели такого же периода 2022 года. Жертвами возгораний стали шесть человек. Так, 4 января в Волгодонске на улице Курчатова погибла инвалид-колясочник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Были пострадавшие и при использовании пиротехники, только в Ростове их оказалось 11 человек. В том числе одного раненого пришлось госпитализировать.

Фото: МЧС по Ростовской области

Работа ПВО В Ростовской области

Вечером 3 января ростовчане заявили, что услышали громоподобный хлопок, что привело к волнениям в соцсетях. В ситуацию вмешались власти области и попросили сохранять спокойствие.

Позже губернатор рассказал, что в небе сбили неопознанный объект в форме шара. А случилось это на высоте 2,5 километра над населенным пунктом Султан-Салы.

Глава региона уточнял, что сработала система ПВО.

Работа ПВО В Ростовской области
Фото: mil.ru

Стоимость билетов на «Аватар-2»

Жители Ростова-на-Дону в начале января стали жаловаться на высокую стоимость билетов на киносеансы запрещенного к прокату в России «Аватара-2». Говорилось, что картину транслируют в виде предпоказа перед запуском короткометражного российского фильма.

За билеты приходится отдавать от 550 до 900 рублей.

Юрист объяснила, что может грозить ростовским кинотеатрам за прокат «Аватара-2»
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После этого юрист Оксана Малюта рассказала изданию RostovGazeta, что кинотеатры используют уловки с созданием отдельных сайтов для продажи билетов, сдают кинозалы третьим лицам и продают билеты на якобы другие фильмы, чтобы избежать наказания за показ санкционного кино. Подробный материал читайте по ссылке.

Заморозки в Ростовской области

В Ростовскую область пришли аномальные морозы с 7 января. Днем местами температура составляет минус 15 градусов, а ночью она опускается до минус 23 градусов.

Из-за неблагоприятной погоды коммунальщиков в Ростове перевели в режим повышенной готовности. Между тем, люди жаловались на коммунальные аварии, а также скользкие дороги и тротуары. 

Добавим, что на рабочей неделе морозы никуда не ушли, они сохранятся как минимум до 13 января.

Заморозки в Ростовской области
Фото: rostov-gorod.ru

Коммунальные аварии в Ростове

В Ростове на улице Соколова произошел дефект на теплосетях, из-за которого в 18-градусные морозы без отопления остались несколько десятков домов. Восстановительные работы длились несколько часов. 

Коммунальные аварии в Ростове
Фото: rostov-gorod.ru
Аномальные морозы ожидаются в Ростовской области с 10 и до 13 января
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Оказалось, что причиной коммунальной аварии стало попадание ливневых стоков в тепловую камеру. Дефект был также вызван разницей температур между тепловой сетью и окружающей средой. 

И это не единственная проблема, так как жители Северного жилого массива и Темерника оставались без тепла из-за проблем на котельной. Она перестала получать газ, но в данный момент проблема устранена. 

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#Илья Протвинов#Происшествие#Новый год#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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