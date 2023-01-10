В регионе за это время зарегистрировали 88 пожаров, что заметно превысило показатели такого же периода 2022 года. Жертвами возгораний стали шесть человек. Так, 4 января в Волгодонске на улице Курчатова погибла инвалид-колясочник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
Были пострадавшие и при использовании пиротехники, только в Ростове их оказалось 11 человек. В том числе одного раненого пришлось госпитализировать.
Вечером 3 января ростовчане заявили, что услышали громоподобный хлопок, что привело к волнениям в соцсетях. В ситуацию вмешались власти области и попросили сохранять спокойствие.
Позже губернатор рассказал, что в небе сбили неопознанный объект в форме шара. А случилось это на высоте 2,5 километра над населенным пунктом Султан-Салы.
Глава региона уточнял, что сработала система ПВО.
Жители Ростова-на-Дону в начале января стали жаловаться на высокую стоимость билетов на киносеансы запрещенного к прокату в России «Аватара-2». Говорилось, что картину транслируют в виде предпоказа перед запуском короткометражного российского фильма.
За билеты приходится отдавать от 550 до 900 рублей.
После этого юрист Оксана Малюта рассказала изданию RostovGazeta, что кинотеатры используют уловки с созданием отдельных сайтов для продажи билетов, сдают кинозалы третьим лицам и продают билеты на якобы другие фильмы, чтобы избежать наказания за показ санкционного кино. Подробный материал читайте по ссылке.
В Ростовскую область пришли аномальные морозы с 7 января. Днем местами температура составляет минус 15 градусов, а ночью она опускается до минус 23 градусов.
Из-за неблагоприятной погоды коммунальщиков в Ростове перевели в режим повышенной готовности. Между тем, люди жаловались на коммунальные аварии, а также скользкие дороги и тротуары.
Добавим, что на рабочей неделе морозы никуда не ушли, они сохранятся как минимум до 13 января.
В Ростове на улице Соколова произошел дефект на теплосетях, из-за которого в 18-градусные морозы без отопления остались несколько десятков домов. Восстановительные работы длились несколько часов.
Оказалось, что причиной коммунальной аварии стало попадание ливневых стоков в тепловую камеру. Дефект был также вызван разницей температур между тепловой сетью и окружающей средой.
И это не единственная проблема, так как жители Северного жилого массива и Темерника оставались без тепла из-за проблем на котельной. Она перестала получать газ, но в данный момент проблема устранена.