В регионе за это время зарегистрировали 88 пожаров, что заметно превысило показатели такого же периода 2022 года. Жертвами возгораний стали шесть человек. Так, 4 января в Волгодонске на улице Курчатова погибла инвалид-колясочник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.