Народный избранник Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий прокомментировал РИА «Новости» украинские планы пойти в наступление на Ростов и Таганрог. Об этих целях ВСУ стало известно после обнаружения под Авдеевкой брошенных украинскими бойцами карт. Водолацкий уверен, что эти планы никогда не превратятся в жизнь, так как у России достаточно сил отстоять свои территории.
Также депутат уверен, что сами карты составлялись иностранными кураторами, а не самими властями Украины. Подобные документы нацелены на поднятие боевого духа в ВСУ, но сейчас абсолютно не применимы на практике. Однако опасность продолжает представлять вооружение, наносящее удары по приграничным городам. «Это оружие нам нужно уничтожать до подхода к линии фронта», — заключил Водолацкий.
Ранее военный эксперт Михайлов прокомментировал планы Украины напасть на Ростовскую область.