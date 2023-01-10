Народный избранник Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий прокомментировал РИА «Новости» украинские планы пойти в наступление на Ростов и Таганрог. Об этих целях ВСУ стало известно после обнаружения под Авдеевкой брошенных украинскими бойцами карт. Водолацкий уверен, что эти планы никогда не превратятся в жизнь, так как у России достаточно сил отстоять свои территории.