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Депутат Виктор Водолацкий назвал несбыточной цель Киева захватить Ростов и Таганрог

Сегодня, 09:51
Фото: ministryofdefenceua/cc by sa 2.0/flickr.com
Депутат Виктор Водолацкий назвал несбыточной цель Киева захватить Ростов и Таганрог
У ВСУ никогда не получится взять Ростов и Таганрог, считает депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Народный избранник Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий прокомментировал РИА «Новости» украинские планы пойти в наступление на Ростов и Таганрог. Об этих целях ВСУ стало известно после обнаружения под Авдеевкой брошенных украинскими бойцами карт. Водолацкий уверен, что эти планы никогда не превратятся в жизнь, так как у России достаточно сил отстоять свои территории.

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Также депутат уверен, что сами карты составлялись иностранными кураторами, а не самими властями Украины. Подобные документы нацелены на поднятие боевого духа в ВСУ, но сейчас абсолютно не применимы на практике. Однако опасность продолжает представлять вооружение, наносящее удары по приграничным городам. «Это оружие нам нужно уничтожать до подхода к линии фронта», — заключил Водолацкий.

Ранее военный эксперт Михайлов прокомментировал планы Украины напасть на Ростовскую область.

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