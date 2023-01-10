Каршеринг стал популярным в Ростове несколько лет назад. У аренды автомобилей есть очевидные удобства, такие как экономия на покупке и обслуживании собственной машины. Или возможность протестировать определенную модель автомобиля.
Однако, ростовчане все чаще стали отказываться от аренды машин из-за необоснованных штрафов, которые выдвигают каршеринговые компании.
«После автошколы, чтобы привыкнуть к настоящей езде, я брал машину в аренду, а на свою потихоньку копил. Через два месяца отказался от этой затеи, потому что все деньги ушли на оплату штрафов: то закурил в машине, то коробку на заднее сидение поставил, то велосипедист что-то поцарапал, пока машина была на парковке. На все около 100 тысяч рублей ушло», - возмущается ростовчанин Богдан Филатьев (герой попросил не называть его настоящую фамилию).
По словам Богдана, серьезные проблемы возникали с автомобилями из популярной каршеринговой компании «Делимобиль».
«Либо мне везло, либо не знаю, но в компаниях поменьше штрафная политика более прозрачная. Потому что «Делимобиль» предъявлял претензии чаще всего с запозданием», - добавляет автолюбитель.
Ранее в разговоре с корреспондентом RostovGazeta блогер Гаспар Авакян отмечал, что каршеринговые компании должны предоставить документ, подтверждающий порчу имущества или нарушение правил дорожного движения или договора. Только на основании документации к водителю можно предъявить требование выплатить штраф.
«Каршерингу это невыгодно. Просто штрафуют, как считают нужным», – говорит Гаспар Авакян.
Еще одной историей печального опыта аренды каршеринговых автомобилей с RostovGazeta поделился другой ростовчанин Арен Анесян.
Все началось зимой 2020 года, когда собеседник и его друзья арендовали машину, чтобы снять видео-заявку для конкурса.
«Нам надо было подобрать еще одного парня, он стал пятым пассажиром. По правилам ГИБДД это нарушение. Когда мы приехали я допустил фатальную ошибку — решил прикрыть камеру рукой буквально на 10 секунд, чтобы парень смог незаметно выйти из машины» — вспоминает Арен Анесян.
Уже на следующий день каршеринговая компания Bi-bi Car якобы прислала молодому человеку два штрафа: 7000 рублей за пятого пассажира в машине и 20 000 рублей за воспрепятствование видео-фиксации.
«Размеры штрафов неадекватные. Я после этого случая осенью 2022 года брал машину в Bi-bi Car, они абсолютно не поменяли политику и все прописано в договоре мелким шрифтом, который ни у кого нет времени читать, когда сесть и поехать тебе нужно сейчас, а не через неделю, после изучения документов», — возмущается Арен.
При этом размер штрафов ГИБДД на порядок ниже. Так, за пятого пассажира в автомобиле он составляет всего 500 рублей.
Арен Анесян добавляет, что после инцидента у него начались долгие переписки с компанией по электронной почте по поводу суммы штрафа.
«Уже думал подавать в суд. Потом открыл договор и увидел строчку о том, что в случае судебных разбирательств мне придется оплачивать еще и юристов, работающих на эту компанию. Поэтому вся моя зарплата в марте 2020 года ушла на погашение этого штрафа. Вот так я остался с пустым кошельком в тот самый момент, когда началась пандемия», — посетовал автолюбитель.
Помимо обычной аренды и космических штрафов каршеринг зарабатывает и на царапинах. Невольным покупателем такого «добра» стала ростовчанка Мария Куприненко.
Летом 2022 года девушка взяла автомобиль в аренду, чтобы съездить к родственникам за город. Однако последствия уик-энда затянулись более, чем на полгода.
«Я ехала по полупустой трассе всего пол часа. А у родственников поставила машину в гараж. С ней все было в порядке, никто к ней не подходил и умышленно или как-то еще поцарапать не мог. Только каршеринг мне прислал штраф и ущерб в общей сложности на 80 тысяч рублей за семисантиметровую царапину на бампере», — вспоминает девушка.
По ее словам, царапина была на автомобиле еще до того, как она арендовала его, потому что была под слоем грязи и с начавшей проявляться коррозией.
«Я ехала летом, было сухо, никакого дождя. Машина просто не могла так испачкаться за одну поездку, царапина намеренно была прикрыта», – уверена Мария.
Чтобы разобраться с несправедливостью ростовчанка начала судебное разбирательство.
«Если бы юристом выступала не моя хорошая знакомая, я бы уже точно потратила больше денег, чем на оплату царапины. Но если есть возможность, я решила довести дело до конца, потому что уверена, что не одна такая», - рассказывает автолюбительница.
Марии и ее юристу удалось провести независимую оценочную экспертизу. По ее результатам сумма ущерба не превышает 10 тысяч рублей.
«По итогу мы заплатили только фактическую сумму ущерба, который даже не я нанесла. Мы доказали, что царапине больше двух месяцев. По сути, я выиграла, но все равно проиграла».
Каршеринговые компании были замечены еще в одной разновидности «серого» заработка: списание с карты арендатора.
Руководитель юридического центра Александр вспоминает случай из практики. Клиент пришел к юристу с жалобой на внезапное списание средств с банковского счета в качестве штрафа.
«У человека без всякого предупреждения сняли 5 тысяч рублей якобы за курение в салоне. При этом в договоре было прописано, что каршеринговый сервис может хранить у себя данные банковского счета, а цели «хранения» не указаны», – вспоминает Александр.
По словам юриста, списание денежных средств с карты незаконно, если нет специального постановления суда. Суд, объясняет Александр, должен вынести приказ, на основании которого пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство и только в его рамках можно снять средства или заблокировать карты человека.
«Я сам начал читать и то, брал определенные для себя части этого договора. В Европе и Германии все, что у нас делает каршеринг назвали бы присвоением денежных средств. У нас это прикрывается договором», – считает юрист.
За 2022 год в Ростове было более пяти громких происшествий с участием каршеринговых автомобилей.
«Если сравнивать с 2020-2021 годом, то аварийных случаев с каршерингом стало минимум на треть больше. Причина не только в безответственных водителях, но и в самих компаниях», - объясняет специалист по автомобильному страхованию Юрий Рыбаков.
Эксперт отмечает, что большинство аварий с участием арендованных автомобилей в Ростовской области случаются по вине водителя.
«Люди, даже выплачивая аренду, предпочитают думать, что с не их собственной машиной можно делать, что угодно. При этом самый популярный клиент каршеринга – молодой человек, у которого есть права, но нет денег на свою машину и опыта реальной езды, не под руководством инструктора», - добавляет страховой агент.
По мнению Юрия, аварий на каршеринге было бы меньше, если бы всем «лихачам» и виновникам аварий блокировали бы доступ к другим сервисам аренды машин.
«Получается, что человек разбил машину одному сервису, его больше там видеть не хотят и он идет в следующий, где об этом никто не знает. Вот и умножается количество аварий», – рассказывает эксперт.
Еще одна причина того, что каршеринговые автомобили являются частыми участниками ДТП – состояние автомобилей.
«Как показывают экспертизы, за машинами, которые ежедневно сдаются в аренду следят не так тщательно, как за личными. Внешне у них все работает, но какие-то глубинные поломки в лучшем случае выявляются на редких плановых ТО. Арендаторы о них не знают. И если у машины внезапно отказывают тормоза, ведет колесо, глохнет двигатель или еще что-то – заранее он никогда об этом не знает и не готов к экстренным действиям, если что-то произойдет на дороге», - объясняет Юрий Рыбаков.
По его словам, каршеринговый автомобиль – это не лучшая альтернатива общественному транспорту или такси.
«Да, это может казаться удобным. Но перед арендой стоит оценить все риски и обследовать автомобиль до поездки, чтобы не платить потом за воздух или, что еще хуже, не попасть в аварию», – подытожил эксперт.