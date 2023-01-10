«После автошколы, чтобы привыкнуть к настоящей езде, я брал машину в аренду, а на свою потихоньку копил. Через два месяца отказался от этой затеи, потому что все деньги ушли на оплату штрафов: то закурил в машине, то коробку на заднее сидение поставил, то велосипедист что-то поцарапал, пока машина была на парковке. На все около 100 тысяч рублей ушло», - возмущается ростовчанин Богдан Филатьев (герой попросил не называть его настоящую фамилию).