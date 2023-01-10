«С одной стороны, работа промышленных предприятий дает очевидные плюсы городу. Таганрог развивается, появляются рабочие места. Но с другой, сама по себе проблема с загрязнением экологии не решится. Ведь она заключается не в халатном отношении предприятий, а в отсутствии системы аппаратного контроля и мониторинга», — убежден собеседник.