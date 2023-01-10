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Эколог Зайчиков назвал загрязнение почв в Таганроге «накопленным ущербом»

Сегодня, 12:05
Фото: donland.ru
Эколог назвал причины загрязнения почв Таганрогского залива
Трехкратное превышение уровня загрязнения почвы углеводородами в Таганроге — это так называемый «накопленный ущерб», который постепенно проявляется в экологии, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.

По словам эколога, в Таганроге работает огромное число производственных предприятий. Есть и морской порт по перевалке нефтепродуктов. Поэтому побочный эффект по трехкратному превышению уровня загрязнения почвы углеводородами,  вполне объективен.

«Для частичного сброса своих отходов промышленные предприятия могут использовать ливневки. Это тоже может приводить к дополнительному засорению почв и окружающей среды. А на ливневых стоках нет никакой плюсовой очистки», — отмечает Андрей Зайчиков.

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Собеседник подчеркивает, что о промышленной безопасности Ростовской области речь идет давно. Только, как правило, она сводится к проведению регламентных осмотров и периодических заборов почвы на анализ.

«Любые отборы проб носят эпизодический характер. Они не позволяют определить временной промежуток, когда было произведено загрязнение, или выявить источник, — делится мыслями эколог. — А надо в любом случае выявлять источники загрязнения, и проводить серьезный анализ».

Спикер уверен, что решить эту задачу помогут комплексные системы контроля за промышленными выбросами.

Фото: t.me/rosprirodnadzor6108

«С одной стороны, работа промышленных предприятий дает очевидные плюсы городу. Таганрог развивается, появляются рабочие места. Но с другой, сама по себе проблема с загрязнением экологии не решится. Ведь она заключается не в халатном отношении предприятий, а в отсутствии системы аппаратного контроля и мониторинга», — убежден собеседник.

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