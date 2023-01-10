В Ростовской области продолжается судебный процесс в отношении экс-министра ЖКХ региона Андрея Майера. На очередном заседании были оглашены свидетельские показания бывшего главы администрации Ростова Виталия Кушнарева. Он дал их еще весной 2021 года. Однако на нынешнее заседание ныне депутат Госдумы Кушнарев не явился.
Показания экс-градоначальника были важны для расследования, так как именно он летом 2018 года написал письмо губернатору Голубеву о планах благоустройства парка «Вересаево». В письме было обещано привлечь для реализации проекта не только бюджетные средства, но и деньги частного инвестора. На благоустройство предполагалось потратить 250 миллионов рублей, рассказал Кушнарев, 50 из них — вложения инвестора.
Проект благоустройства парка принял участие в областном конкурсе, в котором и одержал победу, в немалой степени благодаря внебюджетному финансированию. Однако денег от инвестора получено не было. По закону, если выделение внебюджетных средств не было обеспечено, то и государственную субсидию необходимо вернуть, чего сделано не было.
После вмешательства в дело Арбитражного суда началось длительное расследование. Вину за неправомерное выделение бюджетных средств возложили на министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера.
Экс-глава администрации Ростова Виталий Кушнарев заявил, что вел переговоры с предполагаемым инвестором и достиг с ним «устных» договоренностей, однако на бумаге ничего подписано не было. По какой причине деньги не были выделены, а также кто допустил неправомерную растрату бюджетных средств, Кушнарев не знает, так как на момент заключения соглашения с министерством ЖКХ покинул пост градоначальника. Также он отметил, что проект благоустройства парка не был столь важным, для того чтобы глава администрации глубоко вникал в него.
«Я, как руководитель, занимался глобальными, стратегическими направлениями, крупными проектами города», — приводит слова Кушнарева «Блoкнот».
Ранее сам экс-глава донского МинЖКХ Майер рассказал, кого нужно посадить вместо него.