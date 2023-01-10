Экс-глава администрации Ростова Виталий Кушнарев заявил, что вел переговоры с предполагаемым инвестором и достиг с ним «устных» договоренностей, однако на бумаге ничего подписано не было. По какой причине деньги не были выделены, а также кто допустил неправомерную растрату бюджетных средств, Кушнарев не знает, так как на момент заключения соглашения с министерством ЖКХ покинул пост градоначальника. Также он отметил, что проект благоустройства парка не был столь важным, для того чтобы глава администрации глубоко вникал в него.