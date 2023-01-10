Персональные санкции главы Украины Владимира Зеленского, под которые попали несколько знаменитостей России, в том числе и уроженцы Ростовской области Василий Вакуленко и Ирина Аллегрова, ни к чему не приведут, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

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