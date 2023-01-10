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Эксперт объяснил, чем обернутся для ростовчан Басты и Аллегровой санкции Зеленского

Сегодня, 06:27
Фото: Gazgolder/CC BY SA 4.0/wikimedia.org
Эксперт объяснил, почему санкции Зеленского не окажут влияния на ростовских «звезд»
Персональные санкции главы Украины Владимира Зеленского, под которые попали несколько знаменитостей России, в том числе и уроженцы Ростовской области Василий Вакуленко и Ирина Аллегрова, ни к чему не приведут, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Персональные санкции Владимира Зеленского, объявленные российским звездам шоу-бизнеса политолог называет не более, чем «истерией» Украины.

«То есть очевидно, что Украина не может добиться своего военным путям, и пытается воевать культурной средой», — отмечает Абросимов.

Президент Украины Зеленский ввел санкции против ростовчан Басты и Аллегровой с января
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По словам собеседника, такое происходит достаточно часто в основном от  бессилия.

«Но <…> культурных ценностей никогда не приводила к победе», — делится мнением политолог.

Напомним, что в указе Зеленского под санкциями оказалось 119 российских знаменитостей. В их числе — уроженцы Ростова Василий Вакуленко (Баста) и Ирина Аллегрова.

По словам собеседника, такое происходит достаточно часто в основном от  бессилия.

«Но <…> культурных ценностей никогда не приводила к победе», — делится мнением политолог.

Напомним, что в указе Зеленского под санкциями оказалось 119 российских знаменитостей. В их числе — уроженцы Ростова Василий Вакуленко (Баста) и Ирина Аллегрова.

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