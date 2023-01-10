Персональные санкции Владимира Зеленского, объявленные российским звездам шоу-бизнеса политолог называет не более, чем «истерией» Украины.
«То есть очевидно, что Украина не может добиться своего военным путям, и пытается воевать культурной средой», — отмечает Абросимов.
По словам собеседника, такое происходит достаточно часто в основном от бессилия.
«Но <…> культурных ценностей никогда не приводила к победе», — делится мнением политолог.
Напомним, что в указе Зеленского под санкциями оказалось 119 российских знаменитостей. В их числе — уроженцы Ростова Василий Вакуленко (Баста) и Ирина Аллегрова.
По словам собеседника, такое происходит достаточно часто в основном от бессилия.
«Но <…> культурных ценностей никогда не приводила к победе», — делится мнением политолог.
Напомним, что в указе Зеленского под санкциями оказалось 119 российских знаменитостей. В их числе — уроженцы Ростова Василий Вакуленко (Баста) и Ирина Аллегрова.