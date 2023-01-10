Напомним, что в регион пришли сильные заморозки, из-за чего на дорогах стало скользко и появились ямы. Это привело к проблемам для водителей.
«На улице Рыльского застрял „КамАЗ“, самостоятельно водитель вытащить его не смог. Вы представляете, что тут происходит с легковыми автомобилями?», — написал автор.
Он поинтересовался, как здесь проезжать водителям. Некоторые пользователи в комментариях сообщили, что фуры хуже проходят через обледеневшие дороги.
Добавим, что холодная погода с минусовой температурой будет сохраняться как минимум до 13 января.
Ранее коммунальщики обвинили мороз в аварии, лишившей жителей Ростова отопления.