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Фуры начали застревать на дорогах в Ростове-на-Дону из-за гололеда

Сегодня, 05:52
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону водитель грузовика застрял на обледеневшей дороге, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в регион пришли сильные заморозки, из-за чего на дорогах стало скользко и появились ямы. Это привело к проблемам для водителей.

«На улице Рыльского застрял „КамАЗ“, самостоятельно водитель вытащить его не смог. Вы представляете, что тут происходит с легковыми автомобилями?», — написал автор.

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Он поинтересовался, как здесь проезжать водителям. Некоторые пользователи в комментариях сообщили, что фуры хуже проходят через обледеневшие дороги.

Добавим, что холодная погода с минусовой температурой будет сохраняться как минимум до 13 января.

Ранее коммунальщики обвинили мороз в аварии, лишившей жителей Ростова отопления. 

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Дорога#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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