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Гидрометцентр предупредил об опасном падении уровня воды в реке Дон с 10 января

Сегодня, 16:53
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области могут начаться проблемы с водоснабжением из-за падения уровня воды на 57 сантиметров ниже неблагоприятного уровня, об этом сообщили синоптики СК УГМС.
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Погода

Согласно показателям ежедневного гидрометеорологического бюллетеня за 10 января, в Ростовской области наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Помимо аномальных морозов в Ростовской области уже больше суток дует сильный ветер, который отразился на уровне воды в реке Дон.

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Синоптики сообщают, что в устье реки Дон начался ветровой сгон воды, и уже во вторник утром уровень воды упал от 44 до 57 сантиметров ниже неблагоприятной отметки. 

«11-13 января в устье Дона сохранится ветровой сгон воды, уровни воды на участке Аксай-Азов будут значительно ниже неблагоприятных отметок», — сказано в прогнозе метеорологов. 

Ранее городской водоканал уже предупредил жителей Таганрога о возможных проблемах с подачей питьевой воды.

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