Согласно показателям ежедневного гидрометеорологического бюллетеня за 10 января, в Ростовской области наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Помимо аномальных морозов в Ростовской области уже больше суток дует сильный ветер, который отразился на уровне воды в реке Дон.