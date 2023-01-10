Согласно показателям ежедневного гидрометеорологического бюллетеня за 10 января, в Ростовской области наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Помимо аномальных морозов в Ростовской области уже больше суток дует сильный ветер, который отразился на уровне воды в реке Дон.
Синоптики сообщают, что в устье реки Дон начался ветровой сгон воды, и уже во вторник утром уровень воды упал от 44 до 57 сантиметров ниже неблагоприятной отметки.
«11-13 января в устье Дона сохранится ветровой сгон воды, уровни воды на участке Аксай-Азов будут значительно ниже неблагоприятных отметок», — сказано в прогнозе метеорологов.
Ранее городской водоканал уже предупредил жителей Таганрога о возможных проблемах с подачей питьевой воды.