Начальник Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону Сергей Шпак на расширенном планерном совещании главы администрации города подвел итоги 2022 года. Он доложил, что за год в Ростове на 2,9% увеличилось число правонарушений. Полицейские города боролись и пресекали незаконный оборот оружия, взяточничество, кражи и другие виды преступлений.