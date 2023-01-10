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Глава городского УМВД сообщил о происшествиях в пунктах размещения беженцев

Сегодня, 08:24
Фото: 61.mchs.gov.ru
Глава городского УМВД доложил о происшествиях в пунктах размещения беженцев
В 2022 году в Ростове незначительно возросло количество правонарушений, рассказал начальник городского управления МВД России Сергей Шпак.

Начальник Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону Сергей Шпак на расширенном планерном совещании главы администрации города подвел итоги 2022 года. Он доложил, что за год в Ростове на 2,9% увеличилось число правонарушений. Полицейские города боролись и пресекали незаконный оборот оружия, взяточничество, кражи и другие виды преступлений.

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Также Шпак рассказал, что правоохранители круглосуточно следят на порядком на семи пунктах временного размещения беженцев, где проживают 702 человека. «Нарушений общественного порядка за 2022 год не допущено», — заключил глава городского управления МВД.

Ранее силовики сообщили о массовой проверке владельцев оружия в Ростове-на-Дону.

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