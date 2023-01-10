Начальник Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону Сергей Шпак на расширенном планерном совещании главы администрации города подвел итоги 2022 года. Он доложил, что за год в Ростове на 2,9% увеличилось число правонарушений. Полицейские города боролись и пресекали незаконный оборот оружия, взяточничество, кражи и другие виды преступлений.
Также Шпак рассказал, что правоохранители круглосуточно следят на порядком на семи пунктах временного размещения беженцев, где проживают 702 человека. «Нарушений общественного порядка за 2022 год не допущено», — заключил глава городского управления МВД.
Ранее силовики сообщили о массовой проверке владельцев оружия в Ростове-на-Дону.