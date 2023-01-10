Напомним, что с 2017 года Людмила Киселева ищет виновных в смерти ее сына в больнице Ростова. За эти годы у нее скопились тысячи обращений во всевозможные инстанции, а также выявлено множество нарушений в оказании кларнетисту Алексею Киселеву необходимой медицинской помощи. По ее словам, дело не сдвигалось с «мертвой точки», пока контроль над ним не взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин.