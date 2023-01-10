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Мать умершего в БСМП Ростова кларнетиста добилась компенсации 150 тысяч рублей в суде

Сегодня, 12:32
Фото: 1MI
Мать скандально умершего в ГБСМП Ростова кларнетиста одержала первую победу в суде
Суд постановил взыскать в пользу матери умершего кларнетиста с ГБСМП Ростова компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщила RostovGazeta мать музыканта Людмила Киселева.

Напомним, что с 2017 года Людмила Киселева ищет виновных в смерти ее сына в больнице Ростова. За эти годы у нее скопились тысячи обращений во всевозможные инстанции, а также выявлено множество нарушений в оказании кларнетисту Алексею Киселеву необходимой медицинской помощи. По ее словам, дело не сдвигалось с «мертвой точки», пока контроль над ним не взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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«В декабре 2022 года состоялся суд, на котором я впервые смогла доказать, что дефекты в оказании медицинской помощи моему сыну действительно были. И мне, и моей семье причинен моральный ущерб. Мы с мужем потеряли сына, внучка — папу, невестка — мужа. Вся наша жизнь оказалась разрушена», - отмечает Людмила Киселева.

Собеседница добавляет, что впервые суд постановил взыскать в ее пользу с ГБСМП Ростова компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Подтверждающий это документ есть в наличии у редакции.

Суд постановил взыскать в пользу Людмилы Киселевой с ГБСМП Ростова компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.
Фото: Яндекс.Карты

«Это наша первая победа. Ведь исков было много, и мне постоянно отказывали. Думаю, что дальше, после проведения экспертизы, назначенной Следственным комитетом России, будет сделано другое, объективное заключение о смерти моего сына», - резюмирует Киселева.

Ранее RostovGazeta выясняла, при каких обстоятельствах Алексей Киселев попал в больницу, и почему его мать была уверенна в том, что заключение о его смерти выдано заведомо ложным. 

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