Напомним, что с 2017 года Людмила Киселева ищет виновных в смерти ее сына в больнице Ростова. За эти годы у нее скопились тысячи обращений во всевозможные инстанции, а также выявлено множество нарушений в оказании кларнетисту Алексею Киселеву необходимой медицинской помощи. По ее словам, дело не сдвигалось с «мертвой точки», пока контроль над ним не взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«В декабре 2022 года состоялся суд, на котором я впервые смогла доказать, что дефекты в оказании медицинской помощи моему сыну действительно были. И мне, и моей семье причинен моральный ущерб. Мы с мужем потеряли сына, внучка — папу, невестка — мужа. Вся наша жизнь оказалась разрушена», - отмечает Людмила Киселева.
Собеседница добавляет, что впервые суд постановил взыскать в ее пользу с ГБСМП Ростова компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Подтверждающий это документ есть в наличии у редакции.
«Это наша первая победа. Ведь исков было много, и мне постоянно отказывали. Думаю, что дальше, после проведения экспертизы, назначенной Следственным комитетом России, будет сделано другое, объективное заключение о смерти моего сына», - резюмирует Киселева.
Ранее RostovGazeta выясняла, при каких обстоятельствах Алексей Киселев попал в больницу, и почему его мать была уверенна в том, что заключение о его смерти выдано заведомо ложным.