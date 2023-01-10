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Мину нашли днем 9 января в подвале многоквартирного дома в Новочеркасске

Сегодня, 11:58
Фото: 61.mchs.gov.ru
Мину нашли днем 9 января в подвале многоквартирного дома в Новочеркасске
Житель Новочеркасска решил провести строительные работы и обнаружил старую мину в подвале дома, пишут СМИ.

Опасный предмет был найден в подвале многоквартирного дома на улице Московской. Туда местный житель спустился в понедельник, 9 января.

После этого горожанин обратился в экстренные службы и рассказал о случившемся. По информации Tuzlovgrad, находкой оказалась мина времен Великой Отечественной войны.

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«Прибывшие саперы вынесли снаряд из подвала и погрузили в ящик с песком. После этого его вывезли на полигон», — пишет издание.

Отмечается, что в доме, где нашли мину, четыре этажа.

Ранее заминированные игрушки обнаружили саперы в 60 км от Ростовской области.

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