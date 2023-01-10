Опасный предмет был найден в подвале многоквартирного дома на улице Московской. Туда местный житель спустился в понедельник, 9 января.
После этого горожанин обратился в экстренные службы и рассказал о случившемся. По информации Tuzlovgrad, находкой оказалась мина времен Великой Отечественной войны.
«Прибывшие саперы вынесли снаряд из подвала и погрузили в ящик с песком. После этого его вывезли на полигон», — пишет издание.
Отмечается, что в доме, где нашли мину, четыре этажа.
Ранее заминированные игрушки обнаружили саперы в 60 км от Ростовской области.