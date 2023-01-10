Метеорологи Северо-Кавказского гидрометцентра сообщили, что с 10 января в Ростовской области будет наблюдаться нетипично холодная погода с температурой воздуха до -23 градусов, гололедицей и изморозью на дорогах, а также ветром скоростью до 20 метров в секунду. Ближайшие дни температура воздуха не поднимется выше -7 градусов, зато самый сильные морозы могут охладить воздух до -23 градусов.