rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Морозы -20 градусов и сильный ветер ожидают ростовчан с 10 по 12 января

Сегодня, 11:55
Фото: 1MI
20-градусные морозы и сильный ветер ожидают ростовчан с 10 по 12 января
Синоптики предупредили жителей Ростовской области о 20-градусных морозах и ветре скоростью до 24 метров в секунду.
Сюжет
Погода

Метеорологи Северо-Кавказского гидрометцентра сообщили, что с 10 января в Ростовской области будет наблюдаться нетипично холодная погода с температурой воздуха до -23 градусов, гололедицей и изморозью на дорогах, а также ветром скоростью до  20 метров в секунду. Ближайшие дни температура воздуха не поднимется выше -7 градусов, зато самый сильные морозы могут охладить воздух до -23 градусов. 

В Омской области учащиеся школ могут оставаться дома из-за аномальных морозов
Узнать подробнее

Кроме того к вечеру 12 января ветер усилится, и в южных районах его скорость возрастет до 24 метров в секунду, что в совокупности с морозами до -19 градусов создаст опасные метеорологические условия.

Ранее ростовчане заметили, что уже давно в городе не переживали таких сильных морозов, назвав их аномалией. 

Читайте также:
Аномальные морозы ожидаются в Ростовской области с 10 и до 13 январяСтоявшего в Таганрогском заливе в мороз мужчину спасли очевидцы днем 9 январяКоммунальщики обвинили мороз в аварии, лишившей жителей Ростова отопления
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Погода#Ростовская область#Прогноз погоды#Происшествие
Подпишитесь
Мать умершего в БСМП Ростова кларнетиста добилась компенсации 150 тысяч рублей в суде
Сегодня, 12:32
Полиция оцепила территорию падения неопознанных обломков в Ростовской области
Сегодня, 12:34
Эколог Зайчиков назвал загрязнение почв в Таганроге «накопленным ущербом»
Сегодня, 12:05
Проблемный Ростовводоканал отделался предупреждениями из-за наледи на дорогах
Сегодня, 12:27
В Ростовской области предупредили о перебоях с водой из-за мороза и ураганного ветра
Сегодня, 11:48
На фирму семьи ростовского депутата Батажева завели дело из-за работ в парке 8 Марта
Сегодня, 10:47