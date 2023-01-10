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Одним из осложнений после гриппа может стать депрессия

Сегодня, 16:23
Как известно, грипп часто сопровождается различными осложнениями, его негативное влияние на организм иногда проявляется уже после того, как пациент вылечился от заболевания.

Вариант вируса, который за последние месяцы распространился по России не стал исключением.

INFOX.RU пишет, что врач-невролог Елена Мирошник рассказала, что после гриппа с высокой долей вероятности пациент может впасть в депрессию.

«Одним из наиболее часто встречающихся вариантов депрессии на фоне ОРВИ является именно астеническая. Картина развернутой астенической депрессии включает в себя повышенную истощаемость, снижение активности, слабодушие, слезливость, жалобы на физическое бессилие, утрату энергии, когда любая деятельность сопряжена с необходимостью преодоления немощи и не приносит удовлетворения», – предупреждает Мирошник.

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