Одним из осложнений после гриппа может стать депрессия

Вариант вируса, который за последние месяцы распространился по России не стал исключением.
INFOX.RU пишет, что врач-невролог Елена Мирошник рассказала, что после гриппа с высокой долей вероятности пациент может впасть в депрессию.
«Одним из наиболее часто встречающихся вариантов депрессии на фоне ОРВИ является именно астеническая. Картина развернутой астенической депрессии включает в себя повышенную истощаемость, снижение активности, слабодушие, слезливость, жалобы на физическое бессилие, утрату энергии, когда любая деятельность сопряжена с необходимостью преодоления немощи и не приносит удовлетворения», – предупреждает Мирошник.