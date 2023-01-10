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Охрану усилят в Ростове-на-Дону на праздник Крещение Господне с 18 по 19 января

Сегодня, 08:36
Фото: 61.mchs.gov.ru
Охрану усилят в Ростове-на-Дону на праздник Крещение Господне с 18 по 19 января
В Ростове-на-Дону во время праздника Крещение Господне планируется усилить охрану общественного порядка, сообщил глава городского УМВД Сергей Шпак.

В данный момент сотрудники полиции ведут подготовку к предстоящей работе. Охранять порядок они будут 18 и 19 января.

Это стало известно на совещании в администрации города, на котором подвели итоги новогодних праздников. Шпак рассказал, что нарушений общественного порядка в это время не допустили. 

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«В период праздников работали более тысячи правоохранителей. В том числе во время празднования Рождества для охраны храмов привлекли более 500 силовиков», — уточнил выступающий.

Напомним, что более 150 пьяных водителей поймали в Ростовской области с 1 января

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