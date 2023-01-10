В данный момент сотрудники полиции ведут подготовку к предстоящей работе. Охранять порядок они будут 18 и 19 января.
Это стало известно на совещании в администрации города, на котором подвели итоги новогодних праздников. Шпак рассказал, что нарушений общественного порядка в это время не допустили.
«В период праздников работали более тысячи правоохранителей. В том числе во время празднования Рождества для охраны храмов привлекли более 500 силовиков», — уточнил выступающий.
Напомним, что более 150 пьяных водителей поймали в Ростовской области с 1 января