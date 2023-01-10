Организаторы ПМЭФ-2023 обнародовали правила для участников форума

Антон Кобяков, советник российского президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2023, сообщил, что организаторы рассчитывают на развитие тесного сотрудничества с представителями мирового делового сообщества и всеми субъектами РФ. Он рассказал, что в этот раз большая активность на форуме ожидается от азиатских и африканских государств, стран Ближнего Востока и Латинской Америки. Также Кобяков выразил уверенность, что XXVI ПМЭФ займет важное место в бизнес-расписании гостей мероприятия.