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Организаторы ПМЭФ-2023 обнародовали правила для участников форума

Сегодня, 18:52
Фонд Росконгресс заявил о начале пригласительной кампании для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Правила и инструкции для подающих заявки потенциальных участников форума размещены на сайте ПМЭФ.

Антон Кобяков, советник российского президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2023, сообщил, что организаторы рассчитывают на развитие тесного сотрудничества с представителями мирового делового сообщества и всеми субъектами РФ. Он рассказал, что в этот раз большая активность на форуме ожидается от азиатских и африканских государств, стран Ближнего Востока и Латинской Америки. Также Кобяков выразил уверенность, что XXVI ПМЭФ займет важное место в бизнес-расписании гостей мероприятия.

Для всех, кто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, предлагается единый пакет, в который входят информационное обеспечение, доступ в зоны делового общения на площадке форума и участие во всех событиях его культурно-деловой программы. Ограниченный доступ предусмотрен лишь для пленарного заседания и зон проведения мероприятий по специальному приглашению. Об этом информирует newsnn.ru.

Процесс оформления заявок участников осуществляется в четыре шага: сначала нужно пройти регистрацию в едином личном кабинете, после этого подать заявку, далее следует ее рассмотрение оргкомитетом, а затем подтверждение. Заявки каждого претендента на участие в  форуме рассматриваются в индивидуальном порядке в течение десяти и более дней.

Петербургский международный экономический форум в 2023 году будет проходить с 14 по 17 июня. В роли страны - гостя ПМЭФ на этот раз выступят Объединенные Арабские Эмираты.

Традиционно медиахолдинг 1MI является информационным партнером ПМЭФ.

 

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