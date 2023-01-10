По предварительной информации, столкновение произошло в 17.50 мск у ориентира на улице Западной, 62В на 1056-м километре трассы М-4 «Дон». В ГИБДД сообщают, что водитель грузовика Freightliner выехал на встречную полосу, где столкнулся с другими транспортными средствами, среди которых указаны грузовая «ГАЗель» и четыре легковых автомобиля.