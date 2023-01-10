Во вторник, 10 января, в Аксае на улице Западной по М-4 «Дон» произошла крупная авария с участием шести автомобилей.
По предварительной информации, столкновение произошло в 17.50 мск у ориентира на улице Западной, 62В на 1056-м километре трассы М-4 «Дон». В ГИБДД сообщают, что водитель грузовика Freightliner выехал на встречную полосу, где столкнулся с другими транспортными средствами, среди которых указаны грузовая «ГАЗель» и четыре легковых автомобиля.
В ведомстве сообщают о двух пострадавших, один из которых погиб.
«Продолжаются работы по деблокированию легкового автомобиля из-под грузовика. Объезд места ДТП организован», — сказано в сообщении представителя МЧС. Движение по участку перекрыли в оба направления.
Ранее стало известно, что участника смертельного ДТП 7 января оставили в СИЗО.