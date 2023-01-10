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Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» столкнулись шесть автомобилей 10 января

Сегодня, 17:32
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло масштабное ДТП с шестью автомобилями и, по предварительным данным, одним погибшим, подробностями поделились в донском ГУ МЧС.

Во вторник, 10 января, в Аксае на улице Западной по М-4 «Дон» произошла крупная авария с участием шести автомобилей. 

По предварительной информации, столкновение произошло в 17.50 мск у ориентира на улице Западной, 62В на 1056-м километре трассы М-4 «Дон». В ГИБДД сообщают, что водитель грузовика  Freightliner выехал на встречную полосу, где столкнулся с другими транспортными средствами, среди которых указаны грузовая «ГАЗель» и четыре легковых автомобиля.  

В ведомстве сообщают о двух пострадавших, один из которых погиб. 

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«Продолжаются работы по деблокированию легкового автомобиля из-под грузовика. Объезд места ДТП организован», — сказано в сообщении представителя МЧС. Движение по участку перекрыли в оба направления. 

Ранее стало известно, что участника смертельного ДТП 7 января оставили в СИЗО.

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