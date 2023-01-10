Напомним, что сообщение о крупном ДТП поступило вечером 10 января. Около 19.40 мск на улице Западной в Аксае столкнулись фура с прицепом, грузовая газель и четыре легковых автомобиля. Как сообщили в региональном УГИБДД, предполагаемым виновником ДТП мог стать водитель фуры с полуприцепом, который выехал на встречную полосу.