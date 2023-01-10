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Появилось видео страшной аварии в Аксае, из-за которой перекрыли трассу М-4 10 января

Сегодня, 17:45
Фото: 1MI
Появилось видео страшной аварии в Аксае, из-за которой перекрыли трассу М-4 10 января
ГУ МЧС по Ростовской области обнародовало видео с места массовой аварии с участием шести машин на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе.

Напомним, что сообщение о крупном ДТП поступило вечером 10 января. Около 19.40 мск на улице Западной в Аксае столкнулись фура с прицепом, грузовая газель и четыре легковых автомобиля. Как сообщили в региональном УГИБДД, предполагаемым виновником ДТП мог стать водитель фуры с полуприцепом, который выехал на встречную полосу. 

Видео: ГУ МЧС по Ростовской области / 1MI

В региональном МЧС сообщили о гибели одного человека - водителя легкового автомобиля. Еще двое были ранены. 

В настоящее время движение по этому участку трассы было перекрыто в обе стороны, осуществляется отвод транспорта через город Аксай.

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