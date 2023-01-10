Собеседница рассказывает, что все заработанные деньги ростовские проститутки тратят на развлечения. Приобретают дорогие обновки, посещают салоны красоты, прогуливают по ресторанам. А, потратив деньги, снова возвращаются к своему незаконному ремеслу.
«Такой круговорот финансов сложился в этом сегменте», - отмечает Лемман.
По ее словам, лишь единицы из секс-работниц задумываются о будущем и пытаются как-то скопить деньги — на покупку машины, открытие своего бизнеса или на ипотеку.
«Я общаюсь со многими, интересуюсь дальнейшими целями. В частности, спрашиваю, пытается ли девушка вырваться из порочного круга, может, собирается приобрести недвижимость, построить бизнес. Но нет. Большинство секс-работниц просто прогуливают деньги. Уставшие после работы, они таким незатейливым образом компенсируют свой образ жизни», - резюмирует психолог.
Ранее RostovGazeta сообщала о трех позитивных примерах, когда в ожидании Нового года три проститутки решили навсегда завязать со своим ремеслом.