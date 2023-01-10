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Психолог рассказала, на что тратят деньги ростовские проститутки

Сегодня, 06:52
Фото: https://pxhere.com
Незаконные секс-работницы Ростова — это не тот контингент, который задумывается о будущем. Из них лишь единицы пытаются скопить деньги на что-то нужное, сообщила RostovGazeta психолог Ийя Лемман.

Собеседница рассказывает, что все заработанные деньги ростовские проститутки тратят на развлечения. Приобретают дорогие обновки, посещают салоны красоты, прогуливают по ресторанам. А, потратив деньги, снова возвращаются к своему незаконному ремеслу.

«Такой круговорот финансов сложился в этом сегменте», - отмечает Лемман.

По ее словам, лишь единицы из секс-работниц задумываются о будущем и пытаются как-то скопить деньги — на покупку машины, открытие своего бизнеса или на ипотеку.

В ожидании Нового года: проститутки Ростова рассчитывают на безудержное веселье
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«Я общаюсь со многими, интересуюсь дальнейшими целями. В частности, спрашиваю, пытается ли девушка вырваться из порочного круга, может, собирается приобрести недвижимость, построить бизнес. Но нет. Большинство секс-работниц просто прогуливают деньги. Уставшие после работы, они таким незатейливым образом компенсируют свой образ жизни», - резюмирует психолог.

Ранее RostovGazeta сообщала о трех позитивных примерах, когда в ожидании Нового года три проститутки решили навсегда завязать со своим ремеслом. 

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