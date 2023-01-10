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Пункты обогрева открыты в четырех СНТ Ростова, оставшихся без света и отопления

Сегодня, 10:45
Фото: 51.mchs.gov.ru
Пункты обогрева открыты в четырех СНТ Ростова, оставшихся без света и отопления
Четыре СНТ в пригороде Ростова остались без электроснабжения и отопления, об этом местные жители написали в комментариях в соцсетях губернатора Василия Голубева.

Авария произошла на электромагистрали в Аксайском районе. СНТ «Содружество», «Глобус», «Ветеран» и КП «ПриЛесный»  рядом с Щепкинским поселением остались без электричества, также у местных жителей отсутствует вода и отопление. Коммунальный коллапс коснулся, как минимум, тысячи человек.

Люди пишут, что света нет больше восьми часов. Они не могут приготовить поесть, постирать вещи и искупать маленьких детей. Свое негативное влияние оказывает и погода — за окном стоит мороз в -15 градусов.

Чиновники Щепкинского сельского поселения заверяют, что спецбригады уже устраняют аварию на электромагистрали. Электричество вернется в дома около 15.00 мск.

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Также местные власти организовали временное размещение граждан в пунктах обогрева. Они расположены в Октябрьском сельском доме культуры в поселке Октябрьском, на улице Советской, 36. Там могут разместиться порядка 300 человек. Еще 50 мест подготовлены в Доме культуры в поселке Щепкин, улица Строителей, 38а и 120 мест в Доме культуры в поселке Красном, улица Толстого, 13а.

Ранее жители Ростова оставались без света и отопления в морозную погоду. Тогда именно холод и осадки власти назвали причиной коммунальной аварии.

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