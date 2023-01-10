Авария произошла на электромагистрали в Аксайском районе. СНТ «Содружество», «Глобус», «Ветеран» и КП «ПриЛесный» рядом с Щепкинским поселением остались без электричества, также у местных жителей отсутствует вода и отопление. Коммунальный коллапс коснулся, как минимум, тысячи человек.
Люди пишут, что света нет больше восьми часов. Они не могут приготовить поесть, постирать вещи и искупать маленьких детей. Свое негативное влияние оказывает и погода — за окном стоит мороз в -15 градусов.
Чиновники Щепкинского сельского поселения заверяют, что спецбригады уже устраняют аварию на электромагистрали. Электричество вернется в дома около 15.00 мск.
Также местные власти организовали временное размещение граждан в пунктах обогрева. Они расположены в Октябрьском сельском доме культуры в поселке Октябрьском, на улице Советской, 36. Там могут разместиться порядка 300 человек. Еще 50 мест подготовлены в Доме культуры в поселке Щепкин, улица Строителей, 38а и 120 мест в Доме культуры в поселке Красном, улица Толстого, 13а.
Ранее жители Ростова оставались без света и отопления в морозную погоду. Тогда именно холод и осадки власти назвали причиной коммунальной аварии.