Также местные власти организовали временное размещение граждан в пунктах обогрева. Они расположены в Октябрьском сельском доме культуры в поселке Октябрьском, на улице Советской, 36. Там могут разместиться порядка 300 человек. Еще 50 мест подготовлены в Доме культуры в поселке Щепкин, улица Строителей, 38а и 120 мест в Доме культуры в поселке Красном, улица Толстого, 13а.