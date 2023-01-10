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Работы на всероссийский конкурс «Лучник Future» будут приниматься до 30 января

Сегодня, 11:58
Студенческие команды смогут регистрироваться на участие во всероссийском конкурсе «Лучник Future» до 30 января включительно. Организаторы приняли решения продлить срок приема заявок.

Как сообщает издание newsnn.ru, 99 команд из двадцати российских городов уже прошли регистрацию для участия в конкурсе. Студенты из 42 высших учебных заведений РФ будут решать задачи, предложенные организациями — партнерами конкурса. В их число входят такие крупные предприятия, как «Норникель», ТМК, «Полюс Вернинское». Этот список продолжают «Ситикард», «Форум доноров» и Московский метрополитен. Более подробно задачи конкурса изложены на сайте мероприятия.

Согласно условиям конкурса участники могут предлагать разные решения для одного или нескольких кейсов. Задачи партнеров касаются разработки коммуникационных стратегий и PR-кампаний, работы с целевыми аудиториями и определения эффективного инструментария коммуникации в процессе решения реальных задач.

Учредителем «Лучник Future» является дирекция нацпремии «Серебряный Лучник». Информационную поддержку мероприятию обеспечил медиахолдинг 1MI, а коммуникационное агентство JM Communications выступило в роли оператора конкурса.

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