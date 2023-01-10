Работы на всероссийский конкурс «Лучник Future» будут приниматься до 30 января

Как сообщает издание newsnn.ru, 99 команд из двадцати российских городов уже прошли регистрацию для участия в конкурсе. Студенты из 42 высших учебных заведений РФ будут решать задачи, предложенные организациями — партнерами конкурса. В их число входят такие крупные предприятия, как «Норникель», ТМК, «Полюс Вернинское». Этот список продолжают «Ситикард», «Форум доноров» и Московский метрополитен. Более подробно задачи конкурса изложены на сайте мероприятия.