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Ростов-на-Дону получил 4 тысячи угроз о заминированных зданиях с 2022 года

Сегодня, 08:27
Фото: 71.mchs.gov.ru
Ростов-на-Дону получил 4 тыс угроз о заминированных зданиях с 2022 года
В Ростове-на-Дону за минувший год поступили свыше четырех тысяч угроз о минировании зданий, сообщил глава городского УМВД Сергей Шпак.

Угрозы поступали в отделы полиции, после чего проводились проверки. В том числе здания обследовали на опасные предметы.

«Для обследования объектов задействовали служебных собак. Взрывных устройств за это время не обнаружили», — уточнил Шпак.

Он добавил, что за год в городе число зарегистрированных преступлений увеличилось почти на 3%. Однако стало меньше тяжких и особо тяжких преступлений. 

Ранее заминированные игрушки обнаружили саперы в 60 км от Ростовской области. 

До этого был составлен топ-10 самых громких арестов в Ростовской области в 2022 году.

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