Угрозы поступали в отделы полиции, после чего проводились проверки. В том числе здания обследовали на опасные предметы.
«Для обследования объектов задействовали служебных собак. Взрывных устройств за это время не обнаружили», — уточнил Шпак.
Он добавил, что за год в городе число зарегистрированных преступлений увеличилось почти на 3%. Однако стало меньше тяжких и особо тяжких преступлений.
Ранее заминированные игрушки обнаружили саперы в 60 км от Ростовской области.
До этого был составлен топ-10 самых громких арестов в Ростовской области в 2022 году.