Напомним, что холодная погода пришла в регион 7 января и в данный момент она сохраняется. Температура опускается до минус 23 градусов в ночное время.
В дневное время температура варьировалась в пределах от минус 10 до минус 15 градусов. Стало известно, что такие условиях сохранятся до 13 января.
«Ожидается аномально-холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 15 градусов», — сказано в сообщении.
Ранее ростовских коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды.
До этого коммунальщики обвинили мороз в аварии, лишившей жителей Ростова отопления.