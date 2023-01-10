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Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за заморозков до 13 января

Сегодня, 04:53
Фото: 1mi
В Ростовской области на период до 13 января сохранится штормовое предупреждение из-за очень холодной погоды, сообщили в УМЧС по региону.

Напомним, что холодная погода пришла в регион 7 января и в данный момент она сохраняется. Температура опускается до минус 23 градусов в ночное время. 

В дневное время температура варьировалась в пределах от минус 10 до минус 15 градусов. Стало известно, что такие условиях сохранятся до 13 января. 

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«Ожидается аномально-холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 15 градусов», — сказано в сообщении.

Ранее ростовских коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды.

До этого коммунальщики обвинили мороз в аварии, лишившей жителей Ростова отопления.

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