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Спасатели начали эвакуацию пассажиров совершившего жесткую посадку в НАО Ан-2

Сегодня, 06:54
В МЧС региона сообщили о начале эвакуации людей, находящихся в совершившем жёсткую посадку в 10 километрах от посёлка Каратайка.

Как сообщает газета “Известия”, эвакуированных разместят в Каратайке, в здании школы-интерната. Работа спасателей осложняется тяжёлыми метеоусловиями. Представитель авиакомпании, которой принадлежит упавший борт, уточнила, что из Нарьян-Мара лететь до места посадки два часа, но вертолёты с медиками пока не могут отправиться из-за плохой погоды.

По данным регионального управления СК РФ, два человека погибли при посадке, один из них пилот.  Еще четверо получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время на месте опрашиваются очевидцы и оказывается психологическая помощь пострадавшим.

 

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