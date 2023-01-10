Спасатели начали эвакуацию пассажиров совершившего жесткую посадку в НАО Ан-2

Как сообщает газета “Известия”, эвакуированных разместят в Каратайке, в здании школы-интерната. Работа спасателей осложняется тяжёлыми метеоусловиями. Представитель авиакомпании, которой принадлежит упавший борт, уточнила, что из Нарьян-Мара лететь до места посадки два часа, но вертолёты с медиками пока не могут отправиться из-за плохой погоды.