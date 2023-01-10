Напомним, что в Аксае на улице Западной столкнулись фура с полуприцепом, грузовая газель и четыре легковых автомобиля. По предварительной информации, авария произошла после того, как водитель фуры выехал на полосу встречного движения.
В МЧС по региону сообщили об одном погибшем, им стал водитель Hyundai, машина которого оказалась буквально раздавлена большегрузом. Кроме того, пострадали еще два человека.
Участок трассы М-4 «Дон», где произошло страшное ДТП, перекрыли в обе стороны движения.
«Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия и осуществляют отвод транспорта через город Аксай», — резюмировали в региональном ГИБДД.