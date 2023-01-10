rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Трассу М-4 рядом с Ростовом перекрыли в обе стороны из-за массового ДТП 10 января

Сегодня, 18:00
Фото: 1MI

В Аксайском районе из-за смертельного ДТП полностью перекрыли трассу М-4 10 декабря

В Ростовской области в Аксайском районе была перекрыта трасса М-4 «Дон» в оба направления движения, причиной послужила крупная авария, сообщили в региональном УГИБДД.

Напомним, что в Аксае на улице Западной столкнулись фура с полуприцепом, грузовая газель и четыре легковых автомобиля. По предварительной информации, авария произошла после того, как водитель фуры выехал на полосу встречного движения.

В МЧС по региону сообщили об одном погибшем, им стал водитель Hyundai, машина которого оказалась буквально раздавлена большегрузом. Кроме того, пострадали еще два человека.

Появилось видео страшной аварии в Аксае, из-за которой перекрыли трассу М-4 10 января
Узнать подробнее

Участок трассы М-4 «Дон», где произошло страшное ДТП, перекрыли в обе стороны движения.

«Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия и осуществляют отвод транспорта через город Аксай», — резюмировали в региональном ГИБДД.

Читайте также:
Четыре человека пострадали в ДТП в центре Ростова ранним утром 1 январяВ ДТП с грузовиком на Дону погибла 14-летняя школьница днем 5 январяВзрослый и ребенок пострадали в массовом ДТП в Ростове 31 декабря
#Анна Петрова#Дтп#Происшествие
Подпишитесь
Птичка на хвосте принесла: в Ростове ждут открытия Платова и ухода заморозков
Сегодня, 14:35
Что известно о падении неопознанных обломков на Дону и как отреагировали люди
Сегодня, 15:22
Эколог Зайчиков назвал загрязнение почв в Таганроге «накопленным ущербом»
Сегодня, 12:05
Мать умершего в БСМП Ростова кларнетиста добилась компенсации 150 тысяч рублей в суде
Сегодня, 12:32
В ГИБДД назвали возможную причину смертельного ДТП с шестью авто на М-4 под Ростовом
Сегодня, 18:35
Военный эксперт назвал фантазией планы ВСУ по захвату Ростова-на-Дону и Таганрога
Сегодня, 15:12