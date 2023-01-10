Ростов стал не единственным городом, где повысилась стоимость жилья. Больше всего вторичные квартиры и дома подорожали в Кемерово (на 31,13%), Саратове (на 28,43%) и Челябинске (+22,35%).Наименьший рост цен зафиксирован в Москве (+064%) и Краснодаре (+0,97%). В Сочи, например, стоимость вторичного жилья, наоборот, стала ниже на 0,89%.