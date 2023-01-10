В ушедшем году в Ростове на 14,7% поднялись цены на вторичное жилье. Сейчас один квадратный метр «вторички» обойдется в 95,9 тысяч рублей.
Ростов стал не единственным городом, где повысилась стоимость жилья. Больше всего вторичные квартиры и дома подорожали в Кемерово (на 31,13%), Саратове (на 28,43%) и Челябинске (+22,35%).Наименьший рост цен зафиксирован в Москве (+064%) и Краснодаре (+0,97%). В Сочи, например, стоимость вторичного жилья, наоборот, стала ниже на 0,89%.
Как сообщает «РБК Недвижимость», аналитики не предвещают дальнейшего роста цен на жилье. Дело в том, что спрос на приобретение как новой, так и вторичной недвижимости падает. Поэтому 2023 год ознаменуется снижением стоимости жилья.
Ранее риэлтор Фоменко заявил о снижении цен на квартиры в Ростовской области в 2023 году.