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В 2022 году вторичное жилье в Ростове подорожало на 15%

Сегодня, 09:20
Фото: 61.mchs.gov.ru
В 2022 году вторичное жилье в Ростове подорожало на 15%
Один квадратный метр вторичного жилья в Ростове подорожал до 95,9 тысяч рублей в 2022 году, следует из материалов консалтинговой компании SRG.

В ушедшем году в Ростове на 14,7% поднялись цены на вторичное жилье. Сейчас один квадратный метр «вторички» обойдется в 95,9 тысяч рублей.

Ростов стал не единственным городом, где повысилась стоимость жилья. Больше всего вторичные квартиры и дома подорожали в Кемерово (на 31,13%), Саратове (на 28,43%) и Челябинске (+22,35%).Наименьший рост цен зафиксирован в Москве (+064%) и Краснодаре (+0,97%). В Сочи, например, стоимость вторичного жилья, наоборот, стала ниже на 0,89%.

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Как сообщает «РБК Недвижимость», аналитики не предвещают дальнейшего роста цен на жилье. Дело в том, что спрос на приобретение как новой, так и вторичной недвижимости падает. Поэтому 2023 год ознаменуется снижением стоимости жилья.

Ранее риэлтор Фоменко заявил о снижении цен на квартиры в Ростовской области в 2023 году.

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